Sciopero nazionale dei trasporti del 26 aprile: cosa si rischia a Como

Lo sciopero dei trasporti potrebbe gettare alcune città italiane nel caos. Sebbene né il personale di Asf Autolinee né quello ferroviario di Tenitalia e Trenord aderirà, disagi potrebbero ssere accusati da coloro che volendo raggiungere il capoluogo lariano da Milano (e viceversa) avranno bisogno dei mezzi Atm e Metro per raggiungere stazioni o aeroporti.

Infatti, Confail Faisa ha proclamato uno sciopero di quattro ore per venerdì 26 aprile, coinvolgendo Metro, bus e tram di Atm. La protesta, confermata anche dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, potrebbe influenzare gli orari dei mezzi Atm dalle 8:45 alle 12:45.

Le ragioni dello sciopero riguardano le preoccupazioni dei lavoratori di Atm riguardo all'allontanamento dalla professione di conducente di linea, la disaffezione al settore dei trasporti e le ripercussioni economiche sulle aziende di trasporto pubblico locale. La segretaria nazionale del sindacato ha sottolineato che gli stipendi inadeguati rispetto al lavoro svolto e la sicurezza sul lavoro sono le principali motivazioni dello sciopero. Il sindacato chiede contratti collettivi nazionali che rispettino le esigenze dei lavoratori e un equilibrio tra lavoro e vita privata. Inoltre, si denunciano orari e carichi di lavoro eccessivi, condizioni di precarietà economica per i neoassunti e regole imposte dalle aziende senza coinvolgere democraticamente le parti sociali. Confail Faisa richiede un cambiamento nelle politiche aziendali per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti i dipendenti.