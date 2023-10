Decorazioni e albero di Natale: Consorzio Como Turistica vince il bando comunale

Dopo un anno di assenza dal capoluogo, Consorzio Como Turistica torna a lavorare per il Natale a Como. Il consorzio, punto di riferimento della storica Città dei Balocchi, ha partecipato ai bandi comunali per la realizzazione del mercatino, per l'allestimento delle decorazioni artistiche e per l'installazione dell'albero di Natale. Mentre per il primo bando si attende ancora di conoscere l'esito, per il secondo e il terzo la commissione esaminatrice del Comune di Como si è già espressa assegnandoli entrambi al Consorzio diretto da Daniele Brunati. Per quanto riguarda le decorazioni artistiche quella del Consorzio Como Turistica è stata l'unica proposta pervenuta. Invece, per quanto riguarda l'albero le proposte sono state due: l'altra è stata quella della ditta Colombo Giardini di Cernusco Lombardone. Oltre alla qualità dell'albero e del suo basamento, ha contribuito alla vittoria del Consorzio Como Turistica anche l'altezza dell'abete, di due metri superiore all'altezza minima di 10 metri richiesta dal bando. Dunque, in piazza Duomo sarà installato un albero di Natale di ben 12 metri.