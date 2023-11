Natale a Como, al via i lavori per la maxi pista del ghiaccio in piazza Cavour

Terminati i disagi dovuti all'esondazione, a Como in piazza Cavour sono cominciati i lavori per la realizzazione della maxi pista del ghiaccio. Il Comune ha approvato in commissione esaminatrice il 5 settembre l'installazione di quella che sarà una delle principali attrazioni natalizie. Stando al bando la pista dovrà essere grande almeno 22 metri per lato e massimo 26. Al centro dovrà essere posto un albero natalizio artistico e dovranno essere organizzati eventi collaterali per animare l'area.

Il Consorzio Como Turistica ha vinto il bando per l'allestimento delle decorazioni artistiche e per l'installazione dell'albero di Natale. In un secondo tempo si è anche aggiudicato il bando più interessante, ovvero quello per il mercatino natalizio, 25 casette nelle nuova piazza Perretta.

Il bando per le proiezioni di luci è andato invece deserto e c'è molta attesa per capire come verrà illuminata la città per le feste di Natale.