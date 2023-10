Il ritorno del Consorzio Como Turistica: ha vinto il bando per il mercatini di Natale

Praticamente quasi tutto il Natale a Como sarà organizzato e curato dallo stesso Consorzio Como Turistica di Daniele Brunati che per tre decenni ha organizzato la Città dei Balocchi. L'anno scorso la famosa kermesse aveva dovuto "migrare" a Cernobbio dopo la decisione dell'amministrazione del sindaco Alessandro Rapinese di "spacchettare" il bando per affidare a soggetti diversi le varie attrattive (pista del ghiaccio, albero di Natale, illuminazioni, ecc). Nell'incentivare la concorrenzialità - come ha spiegato lo stesso Rapinese - anche quest'anno il Comune ha provveduto a indire diversi bandi, ma a differenza dell'anno scorso questa volta il Consorzio Como Turistica vi ha partecipato. Dopo essersi aggiudicato il bando per l'installazione dell'albero di Natale in piazza Duomo e delle decorazioni artistiche in tema natalizio, il Consorzio si è aggiudicato ieri anche il bando per l'organizzazione del mercatino di Natale (25 casette da posizionare in piazza Perretta più altre tre in piazza Grimoldi da destinare alle associazioni no profit).

La differenza rispetto agli anni passati è che su volontà e richiesta dell'amministrazione comunale l'insieme di eventi e attrazioni delle festività natalizie dovranno essere organizzate e pubblicizzate utilizzando in nome del "Natale a Como". Proprio quest'anno che la Città dei Balocchi compie trent'anni.