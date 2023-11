A Como un altro anno senza proiezioni di Natale

Natale a Como non avrà nessun gioco di luce o proiezione luminosa ne tanto meno quelle sui palazzi. Nessuno si è fatto avanti per il bando d'interesse che l'amministrazione comunale aveva lanciato qualche settimana fa. Adesso è troppo tardi per indurne uno nuovo e quindi non ci sarà nessuna illuminazione scenica. L'incanto che i giochi di luci creavano sulle pareti dei palazzi del centro sono oramai un ricordo lontano. Forse, come è accaduto lo scorso anno, sarà illuminato sobriamente il Duomo ma ancora non vi è alcuna certezza. Riepiloghiamo però quanto è già stato stabilito per questo Natale a Como, perché le cose organizzate non sono poche. Il Consorzio Como Turistica ha vinto il bando per l'allestimento delle decorazioni artistiche e per l'installazione dell'albero di Natale. In un secondo tempo si è anche aggiudicato il bando più interessante, ovvero quello per il mercatino natalizio, 25 casette nelle nuova piazza Perretta.

Assegnata anche la realizzazione della maxi pista di ghiaccio. Stando al bando dovrà essere grande almeno 22 metri per lato e massimo 26. Al centro dovrà essere posto un albero natalizio artistico e dovranno essere organizzati eventi collaterali per animare l'area. Sembrano lontani i fasti del Natale della Città dei Balocchi e forse un'atmosfera come quella (in copertina l'edizione del 2017) a Como non ci sarà mai più. Confidiamo comunque in un Natale meglio di quello dello scorso anno, avvelenato anche dalla "rivalità" tra Como e Cernobbio.