I 5 mercatini di Natale più belli della Lombardia che aprono a novembre

Manca più di un mese a Natale ma in molti sono già in cerca della sua atmosfera e dei tanto amati mercatini. La maggior parte di queste iniziative si svolgerà nei primi giorni di dicembre ma per chi proprio non può aspettare ecco 5 mercatini o villaggi in Lombardia e non troppo lontani da Como dove potersi immergere nello spirito natalizio. Ce n'è per tutti i gusti: dalle tradizionali bancarelle nelle strade e nei borghi a veri e propri villaggi di Natale.

Il Villaggio di Natale a Sesto San Giovanni

Parliamo di 25mila metri quadri di superficie, con tantissime attrazioni in un'atmosfera da favola. In Lombardia è il primo di questo genere. La Magia del Natale, così si chiama, aprirà dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 al Carroponte di Sesto San Giovanni.

“Un vero e proprio paese incantato che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini, in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti potranno concedersi il lusso di tornare bambini per qualche ora, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina che solo la magia del Natale è in grado di creare” promettono gli organizzatori dell’evento prodotto da Razmataz".

Mercatini di Natale a Castione delle Presolana

In provincia di Bergamo, a Castione della Presolana, va in scena uno tra i più bei mercatini di Natale della Lombardia. Aperto nei weekend dal 18 novembre e fino al 18 dicembre, ai piedi dei monti della Presolana, il mercatino di casette in legno è la location ideale per fare shopping tra il profumo del vin brulè, le luci sfavillanti, le note dei jingle natalizi e il profumo di caldarroste. I più piccoli possono visitare anche la Capanna della Natività, incontrare Babbo Natale, partecipare ai laboratori degli Elfi e godersi la magia dei presepi itineranti.

Briosco, il villaggio di Natale

L'appuntamento è per domenica 26 novembre alla baita degli Alpini di Capriano. Sarà presente un mercatino natalizio con bancarelle, laboratori per i bambini, la Casa di Babbo Natale e l'ufficio postale dove scrivere e lasciare la propria letterina dei desideri. L'ingresso è libero dalle 10 alle 18.30. Dalle ore 12 sarà possibile pranzare in baita. L'ingresso è da via Monte Ortigara. Il villaggio di Natale è un evento organizzato dalla ProLoco.

A Concorezzo c'è il Christmas World

All'AgriBrianza di Concorezzo è già stato inaugurato lo scorso 14 ottobre il grande villaggio di Natale che ogni anno richiama tantissimi visitatori. Un villaggio che quest'anno spegne la 30esima candelina. Lo store di prodotti per il giardinaggio, il bricolage e gli animali di Concorezzo anche questa volta lascerà i suoi visitatori a bocca aperta.

All'interno del Christmas World 2023 ci sarà la possibilità di fare una esperienza di guida con la realtà virtuale a bordo della slitta di Babbo Natale. "Dopo la Lapponia e il giro del mondo, quest’anno ti porteremo in… Eh, no, ora è ancora troppo presto per rivelartelo, ma ti garantiamo sarà super divertente e giocoso" annunciano sul sito dell'iniziativa. All’ingresso del Christmas World è atterrata anche la slitta di Babbo Natale e per i visitatori ci sarà la possibilità di cimentarsi con un simulatore di volo e indossare il visore per fare la conoscenza di D.A.S.H., l’aiutante di Babbo Natale che sarà l'accompagnatore del viaggio. L'esperienza è gratis per i bambini sotto i tre anni, l'ingresso per chi indossa il visore è di 3 euro.

Varese, Luci di Natale alla Rasa

Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 torna lo storico appuntamento del mercatino natalizio "Luci di Natale" per le vie del borgo montano della Rasa di Varese, arrivato alla sua dodicesima edizione.

Ogni anno questo evento accumula un successo sempre più elevato: si tratta infatti di un mercatino che permette ai visitatori di cogliere le atmosfere di un tempo tra le vie della Rasa.

Negli incantevoli vicoli e cortili verrano esposti prodotti artigianali di legno e materiale di recupero, oltre che decorazioni e addobbi caratteristici a tema natalizio!