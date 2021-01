I 10 articoli più letti del 2020: la nostra classifica

Un anno si è appena chiuso. Un anno di notizie che abbiamo dato quotidianamente cercando di aggiornare il più possibile i nostri lettori. Ci sono stati tanti fatti di cronaca, molti dei quali a dir poco spiacevoli. Come il terribile omicidio di don Roberto Malgesini, forse l'evento che più di ogni altro ha scosso la nostra città in questo anno già fin troppo segnato dalla pandemia. Ma tra gli articoli più letti, come vedrete, figurano contenuti di ben altro tenore che forse ci dovrebbero far interrogare su quali siano le esigenze informative dei nostri lettori. Tralasciando un paio di articoli si può intuire il bisogno di leggere innanzitutto qualcosa di utile. Ma c'è anche il bisogno di qualcosa di leggero, forse per distrarsi dalle difficoltà legate ai lockdown e alle restrizioni anti-covid che hanno afflitto milioni di italiani.

1) La lettera di un'insegnante del Liceo Giovio che annienta la ministra Azzolina: 485mila visite

2) Autocertificazione per gli spostamenti: arriva il formato digitale: 467mila visite

3) Montano Lucino, la banca gli toglie i soldi dal conto: "Il bancomat ha sbagliato a dare le banconote": 314mila visite

4) Regione Lombardia: al via il Pacchetto Famiglia per l'acquisto del computer scuola e il contributo mutuo: 268mila visite

5) Lago di Como, ecco la verità sulla villa dei fantasmi: 141mila visite

6) Como, anche Natale e capodanno in casa: ristoranti chiusi, il nuovo Dpcm cambia direzione: 141mila visite

7) Capodanno 2020 a Como: cambia l'orario del coprifuoco rispetto a Natale, cosa si può fare cosa no: 136mila visite

8) Aereo bimotore sul lago: due caccia lo avvicinano e lo scortano (video): 121mila visite

9) Sesso in barca sul Lago di Como: il video diventa virale: 107mila visite

10) Da oggi è lockdown: ecco le regole per passeggiate e attività motoria in zona rossa: 97mila visite