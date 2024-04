Incuria, sporcizia e brutte persone: una passeggiata vittima del degrado

Ancora una segnalazione di degrado che arriva da via Pannilani. Questa volta le foto, scattate da una residente, mostrano le pessime condizioni in cui si presenta la passeggiata pedonale che corre vicino al torrente Cosia. La pavimentazione è sempre più disconnessa e ricoperta da un tappeto di detriti e rami caduti.

"Sta diventando difficile camminare o andare in bicicletta - segnala la lettrice di QuiComo - a causa del fango e della terra accumulati lungo le vie di scolo, ormai intasate da anni. Si rischia di cadere, forse è anche per questo che la passeggiata è molto meno frequentata rispetto agli anni precedenti". La segnalazione continua mettendo in guardia dalle "brutte persone" che si vedono qui sempre più spesso "mentre fumano e bevono".

"I cestini sono molto più puliti rispetto gli anni passati - conclude la segnalatrice - ma per tutto il resto è da prendere seriamente in considerazione un intervento tempestivo di potatura, muratura, pulizia e rimessaggio".