I supermercati aperti il 25 aprile e il 1° maggio a Como e provincia

Arrivano i ponti del 25 aprile e del 1° maggio che sono sempre ottime occasioni per fare delle belle mangiate in compagnia. Se qualcuno avesse dimenticato un ingrediente fondamentale per pranzi e cene potrebbe essere costretto quindi a fare un salto al supermercato. Molte catene di supermercati in Lombardia resteranno aperte anche nella giornata del 25 aprile. Più difficile sarà fare la spesa il 1° maggio, perché i negozi e i supermercati saranno quasi tutti chiusi. Il consiglio, comunque, è quello di controllare le pagine web dei singoli supermercati o eventualmente telefonare alle singole sedi per essere certi. Ecco qualche informazione utile.

Bennet

Aperture speciali per il Bennet sia il 25 aprile (aperto dalle 9 alle 20) che il 1° maggio: aperto dalle 8 alle 20.30. Consultate comunque il sito degli specifici negozi (qui Anzano del Parco).

Carrefour

Aperture speciali il 25 aprile e 1° maggio: variabile a seconda del punto vendita.

Il Gigante

Il Gigante in Lombardia sarà aperto in alcuni casi solo al mattino (8.30-12.30) in altre sedi tutta la giornata. Quello in Valle Intelvi sarà aperto solo al mattino. È opportuno verificare in maniera specifica il negozio di riferimento. L'unico chiuso tutto il giorno è quello con sede a Cinisello Balsamo.

Esselunga, Coop e Ipercoop

I punti vendita di Esselunga sono aperti il 25 aprile con orario festivo, mentre restano chiusi il 1° maggio. Lo stesso per le Coop e gli Ipercoop, così come per la catena di Iperal. La catena Iper ha invece per ora comunicato l'orario festivo per il 25 aprile, mentre non ha ancora pubblicato il calendario di maggio.

Lidl

Lidl risulta regolarmente aperto giovedì 25 aprile, non ancora comunicati gli oari del 1° maggio.

Pam, Aldi, Eurospin

Scelta diversa per la catena Pam, che ha deciso di tenere aperti i suoi punti vendita sia il 25 aprile sia il 1° maggio, con orari differenziati da negozio a negozio. Diverso il discorso per la catena Conad: qui le decisioni variano da cooperativa a cooperativa. Alcune tengono aperto tutto il giorno il 25 aprile e mezza giornata il 1° maggio, altre solo al mattino (e chiudono il 1° maggio).

I supermercati Tigros saranno aperti per la Liberazione, con chiusura festiva (20.30 o in alcuni casi 20); stessa cosa per gli Eurospin, anche se l'orario giovedì potrebbe variare. Aldi, il 25, terrà aperti i discount anche se l'orario sarà ridotto (la società consiglia di consultare l'orario dei singoli store).