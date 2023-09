Tutti gli appuntamenti da non perdere nel penultimo weekend d'estate

Ultime e attese manifestazione live del mese di settembre con il meteo che promette giornate davvero estive. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, con i migliori appuntamenti di questo weekend di fine estate. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

1 . Lake Sound Park

Dopo l’eccezionale successo della prima edizione nel 2022, torna dall'8 al 10 settembre 2023, nell’ area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO), Lake Sound Park, il festival che unisce musica, cultura, scoperta del territorio e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. Una seconda edizione attesissima quella del 2023 per questo happening musicale che ha trasformato l’area dell’Ex-Galoppatoio in un vero e proprio Parco della Musica e che promette, per il nuovo appuntamento, tante novità e grandi ospiti. Continua

2 . Limiti Festival

La danza e il teatro danza di ricerca trovano a Como un luogo speciale nel e con il quale intrecciarsi, confrontarsi, sperimentare e mettere in scena bellezza e creatività, per accogliere e aprirsi alla città con “nuove forme dell’abitare”. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre la Villa del Grumello di Como con la Serra, il Parco, il Salone d’Onore di Villa Olmo e altri luoghi urbani diventano teatro della seconda edizione della rassegna Limiti. Danza I Ecotonalità. Posture per coabitare, innovativa kermesse ideata e organizzata dall’Associazione Villa del Grumello, che intreccia danza, teatro, paesaggio, discipline, storie, approcci e sensibilità per sperimentare con creatività nuovi atteggiamenti di condivisione ed esplorare “il limite”, come soglia da attraversare e margine da abitare e coabitare. Protagonista sarà anche la cittadinanza, invitata a partecipare, a coabitare esperienze, luoghi, pratiche ed incontri. Continua

3 . Fiera del Libro

La Fiera del Libro di Como è la più antica d’Italia. Qualcuno dovrebbe darle un premio, anche se basta l’affetto dei suoi frequentatori che sono ammiratori costanti. In piena estate, sotto il tendone di Piazza Cavour a Como si ritrovano i Librai e gli Editori che da tanti anni la tengono viva, mantenendone lo spirito popolare e culturale insieme. Libri venduti e libri raccontati così come già facevano i pionieri della promozione culturale girando per città e paesi coi carretti carichi di libri a diffondere la cultura, in modo semplice e diretto. Continua