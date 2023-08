Torna SloWeekend: la magia e i sapori del Lago di Como

SloWeekend – La magia e i sapori del Lago di Como, dopo il successo dell’anteprima di marzo, torna a settembre per un secondo appuntamento con la bellezza, il gusto e la scoperta.

SloWeekend è una rassegna patrocinata da Slow Food condotta di Como e nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Il Centro Lago propone un nuovo modo di esplorare il territorio, fatto di visite ai borghi e alle ville del Lario ma anche di degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali.

Nel 2023 SloWeekend raddoppia gli appuntamenti dedicati al gusto. Dopo l’anteprima di marzo, si avvicina il secondo appuntamento del 2 e del 3 settembre con un programma d’eccezione che prevede dei tour nei borghi e nei luoghi più iconici del Centro Lago per anticipare il cuore della manifestazione che si svolgerà a novembre.

Sabato 2 settembre appuntamento alle 10.00 a Varenna per visitare le contrade del borgo e raggiungere il Castello di Vezio, dove si gusteranno formaggi locali, accompagnati da miele e marmellate a km 0, e ortaggi freschi, ammirando lo splendido panorama sul Lago dalla terrazza del Castello. Nel pomeriggio, alle 15.00, tour nell’antico cuore di Bellagio esplorando la frazione di San Giovanni con la bellissima chiesa appena restaurata, la curiosa Casa delle Biciclette e il Museo degli Strumenti per la Navigazione, un gioiello poco conosciuto tutto da scoprire. Al termine, una merenda speciale con i dolci della tradizione bellagina per gustare i sapori di una volta.

Si continua domenica 3 settembre alle 09.30 con un itinerario che unisce la salita al Sacro Monte di Ossuccio, Patrimonio UNESCO, e la visita alla Torre del Soccorso, bene FAI aperto in esclusiva per l’evento. Lungo il percorso, assaggi di prodotti locali. Trasferimento a Menaggio nel pomeriggio, alle 14.30, per un tour a piedi dal lungolago fino a Villa Govone che aprirà eccezionalmente le sue porte per una visita del giardino e degli interni e per una degustazione in villa con prodotti a km 0.

Tutti i tour sono accessibili su prenotazione dal sito www.sloweekend.it e i posti sono limitati. Il Centro Lago di Como è facilmente accessibile anche da Milano con i collegamenti ferroviari verso Varenna e ai traghetti frequenti che da lì portano a Bellagio, Menaggio e Tremezzina.

SloWeekend è realizzato grazie alla collaborazione tra il Distretto Turistico del Centro Lario, Associazione Turistica della Tremezzina, Associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo, Promobellagio, Promomenaggio, Comune di Bellagio, Comune di Menaggio, Comune di Tremezzina, Comune di Varenna e in partnership con Slow Food Condotta di Como, Villa Carlotta, FAI - Villa del Balbianello, Villa Govone, Villa Vigoni, Museo degli Strumenti per la Navigazione.