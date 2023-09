Che tempo farà nel penultimo weekend d'estate

L'anticiclone africano si è espanso verso l'Europa centrale inglobando Francia, Regno Unito e Germania, dove sta generando una sequenza di giornate calde con temperature molto al di sopra delle medie del periodo. Già da mercoledì tuttavia l'anticiclone cercherà di imporsi su quasi tutta Italia, a eccezione dell'estremo Sud. Le temperature aumenteranno su molte regioni. Ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend a Como.

Venerdì 8 settembre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4719m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 9 settembre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4712m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 10 settembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.