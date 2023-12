Ponte dell'Immacolata: 5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni

Secondo fine settimana di dicembre segnato dal freddo già invernale, con il meteo che promette qualche pioggia venerdì ma soprattutto sole sabato e domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend del ponte dell'Immacolata. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

Nella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, fino al 7 gennaio 2024, Natale a Como aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: le casette del mercatino, l’albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini, le luci. Nelle 25 casette del mercatino di piazza Perretta potrai acquistare prodotti tipici e del territorio. Nelle 3 casette in piazza Grimoldi potrai conoscere più da vicino le realtà sportive, culturali e sociali della Città. Nei pressi del Duomo un grande albero di Natale decorato illuminerà la piazza. Continua

2 . Città dei Balocchi

Dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024, dunque Cernobbio ospiterà la 30° edizione de La citta dei Balocchi, format creato dal Consorzio Como Turistica. Consorzio Como Turistica in occasione del trentennale di Città dei Balocchi presenta al Comune di Cernobbio un progetto che riguarda la realizzazione di un programma coordinato di eventi dislocati sul territorio di Cernobbio in modo da rendere più viva la città e creare occasioni di incontro, di svago e di cultura per i cernobbiesi, i residenti dei comuni limitrofi e i turisti in arrivo dalla Lombardia o da altre regioni d’Italia. Continua

3 . Don Carlo

Un affresco della Corte asburgica spagnola del 1500, tra guerre, rivolte, intrighi, matrimoni combinati ed inquisizione, e soprattutto il contrastato incontro tra l’infante di Spagna Don Carlo e Elisabetta di Valois, figlia del Re di Francia. La quarta opera in cartellone al Teatro Sociale di Como, che ha visto il debutto al Teatro Fraschini di Pavia poche settimane fa, è un “kolossal” operistico: Don Carlo di Giuseppe Verdi, in scena venerdì 8 dicembre alle ore 20.00, con replica domenica 10 dicembre, alle ore 15.30. Continua

5 . Terragni e Sartoris