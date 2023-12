Al via la Città dei Balocchi a Cernobbio, tutto il programma della 30^ edizione

Città dei Balocchi è meraviglia, è stupore, è immaginazione, è sogno, è magia. Per celebrare la 30° edizione della manifestazione natalizia abbiamo voluto fare un dono speciale a grandi e piccini: un racconto che regala gioia, armonia e fa volare con la fantasia. Tulle e il Taglialegna è una fiaba inedita, una storia messaggera dei valori dell’amicizia, della fiducia, del coraggio, della solidarietà, dell’altruismo e del rispetto dell’ambiente, temi che caratterizzano da sempre la nostra kermesse. Scritta da Anna Danielon e illustrata da Stefano Misesti, Tulle e il Taglialegna è stata pubblicata da Consorzio Como Turistica in occasione della 30^ Edizione della Città dei Balocchi per contribuire a una raccolta fondi in favore di Abio Como, associazione di volontariato che si occupa di portare sollievo ai bambini in ospedale

APRI IL CALENDARIO DEL NATALE

Quella del calendario dell’Avvento è una tradizione antica e affascinante che è arrivata fino ai giorni nostri e che allieta i giorni di attesa fino al Natale. Durante il countdown, grandi e bambini aprono la finestrella del giorno per scoprire un’immagine, un dono, un dolcetto... Un’usanza che consente di vivere e condividere lo spirito più autentico del Natale. A Cernobbio si può entrare idealmente all’interno di un gigantesco Calendario del Natale virtuale - cuore pulsante delle illuminazioni della Città dei Balocchi - per lasciarsi incantare dalle luci, dai colori e dai personaggi che, tramite la tecnica del video-mapping, compaiono sulla facciata dell’Hotel Miralago. L‘appuntamento è in Piazza Risorgimento in Riva. In questo gigantesco calendario en plein air da scartare, idealmente, con gli occhi, ogni giorno dal 7 al 25 dicembre viene aperta una nuova casella virtuale e una animazione prende vita creando un'atmosfera incantevole nella Piazza di Cernobbio dove si può vivere insieme l’attesa e l’entusiasmo della sorpresa. Una grande attrattiva per i visitatori di Città dei Balocchi.

LA TECNOLOGIA IMPIEGATA

Tutte le fasi di studio, progettazione e realizzazione del contenuto multimediale, sono state gestite utilizzando diversi strumenti basati sull’IA (Intelligenza Artificiale). Il processo richiede che vi sia un operatore (umano e pensante) che scelga gli strumenti (le IA) più adatti, li istruisca tramite appositi “spunti” (prompt) e ne definisca i parametri di azione. Più passa il tempo, più la tecnologia viene migliorata e più il processo diventa rapido, per cui l’ago della bilancia sarà sempre più a sfavore dell’attività manuale. Questi balzi tecnologici, a differenza degli avanzamenti in ambito industriale ma anche informatico, non richiedono più decenni o anni, ma molto spesso si parla di mesi o settimane. Tutta l’illuminazione decorativa viene realizzata utilizzando dei LED, che notoriamente garantiscono un’altissima efficienza in termini di resa luminosa in rapporto al consumo.

IL PROGETTO LUCE

Cernobbio è una città viva ed elegante e in questa patria di manifestazioni artistiche, festival e congressi, non sorprende che il Natale con le sue luci giochi un ruolo fondamentale. Sarà Città dei Balocchi a regalare momenti di sogno ed emozione, un'indimenticabile esperienza natalizia che combina la magia delle illuminazioni con il fascino della cittadina lacustre, un vero gioiello costituito da innumerevoli scorci pittoreschi, palazzi sontuosi e stradine intricate. Cuore del Progetto Luce sarà il lungo lago, con l’albero di Natale, le aiuole decorate e i viali alberati trasformati in tunnel dove si accende l’arcobaleno, il Calendario del Natale sulla facciata dell’Hotel Miralago e i pacchi dono dove scattare un selfie ricordo, piccole installazioni artistiche luminose che creano un set fotografico, opere d'arte luminose aggiungono un tocco di creatività all’atmosfera e invitano i visitatori a catturare e condividere la bellezza di Cernobbio condividendola poi sui profili social. Il Borgo risplende a festa con una cascata di decorazioni verdi che alla sera si accendono di luce e splendore. E poi le Vie dello Shopping e la Strettoia. Le frazioni di Rovenna e Piazza Santo Stefano accoglieranno i visitatori con un albero di Natale e scritte augurali di Buon Natale e con le facciate di alberghi e hotel illuminate a festa grazie alla collaborazione degli operatori economici. E poi Villa Bernasconi, cuore culturale della Città dei Balocchi, impreziosita da un mapping colorato che sottolinea le preziose linee liberty del contorno.

ALLA SCOPERTA DEL PRESEPE DIORAMA OLOGRAFICO

Per la prima volta Cernobbio ospita all’interno della chiesa Madonna delle Grazie un Presepe Olografico, una modalità assolutamente nuova e sorprendente di vivere questa tradizione religiosa. Si presenta come un grande diorama e grazie a uno schermo olografico e alla modernissima tecnologia utilizzata, si potrà rendere la rappresentazione della Natività un'esperienza forse ancora più emozionante, realistica e un po' magica. Il presepe diorama olografico è stato realizzato grazie anche alla collaborazione con l’associazione De Sidera che ogni anno rappresenta il presepe vivente.

IN VOLO PER IL POLO NORD CON IL BABBO NATALE EXPRESS

A grande richiesta torna una delle attrazioni che aveva destato maggiore interesse nella scorsa edizione della Città dei Balocchi e aveva appassionato grandi e bambini. Ma con una novità! Il volo virtuale fino al Polo Nord si potrà fare a bordo di una “slitta” moderna, un container targato Bianchi Group vestito a festa per il Natale. Alla casa di Babbo Natale si arriverà in un attimo, anche se la distanza tra Cernobbio e Rovaniemi è più di tremila chilometri.

Non è una fiaba. È un’esperienza virtuale e interattiva che la Città dei Balocchi ha pensato soprattutto per i più giovani e i loro genitori. Una volta seduti nel Babbo Natale Express, ogni viaggiatore indosserà un visore 3D che lo condurrà attraverso il viaggio fantastico come se fosse il volo di una slitta trainata dalle renne. Il tour virtuale porterà i bambini a sorvolare mezza Europa e il Circolo Polare Artico. Una volta raggiunta Rovaniemi, i bambini si troveranno magicamente nella casa di Santa Claus e troveranno proprio lui ad accoglierli e ad aprire le porte della fabbrica dei giocattoli. In questo luogo, vedranno elfi al lavoro, giocattoli che vengono costruiti e impacchettati e avranno l’occasione di prendere direttamente da un nastro trasportatore uno dei doni da aprire virtualmente.

CON LA CITTÀ DEI BALOCCHI SI VA NELLO SPAZIO

Si parlerà della cometa di Natale e del fascino dei buchi neri, si potrà osservare il sole e andare a scoprire da vicino - tanto che sembrerà di camminarci sopra- i grandi crateri e le catene montuose della Luna individuando l’area dove nel 1969 “allunarono” i primi astronauti con la missione Apollo 11. A guidarci alla scoperta delle meraviglie del cielo di Natale sarà lo staff dell’Osservatorio Astronomico di Sormano con le immagini ottenute attraverso il telescopio. Oltre all’Osservatorio di Sormano con la collaborazione di Dino Pezzella (ingegnere nucleare), Alessandro Fumagalli (Tecnologie per l’Ambiente e Territorio) e Enrico Colzani (astrofilo e fotografo), sono coinvolti altri tre centri. Si tratta dell’Osservatorio di Astronomico “Via Lattea” di Bellagio, con l’astrofilo Graziano Ventre, quello privato di Varenna con l’astrofisico Davide Trezzi e il Planetario di Padova, con Ivan Proserpio, anche lui astrofisico. I collegamenti da remoto immergeranno il pubblico nell’osservazione dei corpi celesti spiegati dalla voce degli specialisti. Alcune incontri saranno riservati anche alle scuole.

L’OSSERVATORIO DI SORMANO IN DIRETTA

Sabato 16 dicembre, ore 17-19 - Il fascino dei buchi neri, a cura di Davide Trezzi (astrofisico), sala polifunzionale scuola media

Venerdì 22 dicembre, ore 17-19 - A spasso sulla luna, a cura di Dino Pezzella (ingegnere nucleare), sala polifunzionale scuola media.

Sabato 23 dicembre, ore 17-19 - La cometa di Natale, a cura di Graziano Ventre (astrofilo) sala polifunzionale scuola media o Igloo.

Mercoledì 27 dicembre, ore 17-19 - La cometa di Natale, a cura di Dino Pezzella (ingegnere nucleare), Igloo.

Venerdì 29 dicembre, ore 17-19 - La cometa di Natale, a cura di Graziano Ventre (astrofilo), Igloo.

Martedì 2 gennaio, ore 17-19 - La luna in 4 domande, a cura di Ivan Proserpio (astrofisico), Igloo.

Venerdì 5 gennaio, ore 17-19 - Il fascino dei buchi neri, a cura di Davide Trezzi (astrofisico), Igloo.

NELL’IGLOO, IL MUSICAL DI CITTA’ DEI BALOCCHI

Nel suggestivo giardino di Villa Bernasconi, ecco l’Igloo, una fusione di architettura moderna e tecnologia avanzata, che diventa per Città dei Balocchi un luogo polifunzionale dove si susseguiranno spettacoli, installazioni tematiche e attività pensate appositamente per grandi e piccini.

Come il musical “Mr. Green e il segreto di Filly” che coinvolgerà bambini e ragazzi di tutte le età sensibilizzandoli ai temi della sostenibilità e “dell’essere green”. Un’esperienza interattiva in cui gli spettatori diventano parte integrante dello show.

La trama: Siamo alle porte del natale e Miky è a casa con sua cugina Leila. Insieme aspettano impazientemente l’arrivo di Nonna Gea di ritorno da NY per festeggiare con tutta la famiglia. Poco prima di partire aveva chiesto a Miky di stilare una lista dei desideri per spedirla a Babbo Natale ed è convinto che non potrà essere deluso. Contro ogni aspettativa la nonna scambia la sua lettera con quella del nipote e per regalo riceve Filly una pianta con un bigliettino che dice “Amare la natura significa amare sé stessi”. All’improvviso entra dalla finestra Fumosa un personaggio sinistro, una sorta di nuvola nera, insieme ai suoi scagnozzi Smog e Puzzo… iniziano così una serie di avventure che poteranno i personaggi a interrogarsi sui temi dell’inquinamento, finchè Micky trasformato nel supereroe Mr. Green scoprirà quei piccoli gesti quotidiani, come andare in bici invece che in macchina o chiudere l’acqua quando ci si lava, che possono diminuire gli sprechi. Insieme a Leila decide di informare più persone possibili di quanto sia necessario fare qualcosa per salvare il mondo rendendo questo Natale il più magico di sempre. “Regista ed ideatore di “Mr. Green e il segreto di Filly” è Fabio Ingrosso, artista a 360°, con esperienza nei musical, co-autore di testi per cantanti della scena musicale italiana ed esperienze nel mondo radiofonico e televisivo.

SAPORI DAL MONDO

LA PASSEGGIATA DEL GUSTO E DELL’ENOGASTRONOMIA

Passeggiando… gustando… un villaggio natalizio in riva al lago, una via che propone colori e sapori e crea un luogo di attrazione in uno spazio vestito a festa che offre proposte enogastronomiche tipiche proponendo un prodotto di qualità. Residenti e turisti si possono calare pienamente nell’atmosfera natalizia mentre visitano il mercatino per trovare specialità culinarie, idee regalo, prodotti artigianali e sostare per una pausa nei punti street food.

Al Mercatino di Natale, i visitatori potranno acquistare una vasta selezione di eccellenze prodotte sul territorio provenienti dalla provincia di Como, dalla Valtellina e dalla Lombardia, ma anche esplorare articoli e accessori provenienti da altre zone d’Italia: Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Piemonte, Veneto, Campania, Valle d’Aosta. Ma si potranno gustare anche i churros sudamericani, i Kurtosllalacs ungheresi, il Pulled Pork americano e sorseggiare una selezione di birre dal mondo.

Un valore aggiunto è che grazie alla presenza dei diretti produttori, il pubblico potrà anche avere l’opportunità di conoscere di persona i protagonisti dell’artigianato e dell’enogastronomia, scoprire da loro tutti i segreti e le curiosità delle loro produzioni e imparare di più sulla nostra cultura e le nostre tradizioni.

Tra le casette del mercatino, una postazione è riservata gratuitamente ad associazioni cernobbiesi e territoriali quale “Casetta delle associazioni”.

UN GIRO PER CERNOBBIO

CON IL PASSAPORTO DELLA CITTÀ DEI BALOCCHI

Questa mappa aiuterà a navigare attraverso Cernobbio e a scoprire tutti i punti salienti del percorso di Città dei Balocchi per sperimentare la magia del Natale in modo completo.

I bambini avranno l'opportunità di esplorare la città addobbata, collezionando dei timbri corrispondenti alle diverse tappe indicate nel percorso, una guida attraverso il mondo incantato delle festività. Una volta completato, riceveranno un piccolo regalo come ricordo di questa magica esperienza. Il passaporto si ritira a Villa Bernasconi nei seguenti orari:

Le tappe del percorso dove far timbrare il passaporto sono:

-Villa Bernasconi

-Igloo di Natale

-Babbo Natale Express

-Pista di Pattinaggio

-Presepe olografico

-Barcaiolo Boat to Cernobbio (via Garibaldi)

Il passaporto si ritira presso Villa Bernasconi e la stessa Villa Bernasconi sarà anche l’ultima tappa del percorso. Chi avrà completato tutto il passaporto – anche in più giorni - riceverà un simpatico ricordo di Città dei Balocchi.

Villa Bernasconi è aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024 (escluso il 25 dicembre) con i seguenti orari: dal martedì al giovedì ore 14.00 – 18.00; dal venerdì al lunedì e festivi ore 10.00 – 18.00.

Villa Bernasconi, il polo attrattivo di impronta culturale della Città dei Balocchi, con le luci artistiche, le mostre, gli incontri con gli autori e le nuove attrazioni per i più piccoli offrirà tanti appuntamenti culturali sia in giardino nello scenografico igloo sia all’interno della casa, dove si svolgeranno anche gli ormai tradizionali laboratori creativi del “progetto scuole”.

Per tutto il periodo sono previste aperture straordinarie del museo e il biglietto scontato a € 5,00 per tutti i clienti delle attività commerciali di Cernobbio (sempre gratuito per under 14, over 75, Cernobbiesi e altre categorie) con visite guidate a tutte le ore, comprensive delle due mostre in corso. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.villabernasconi.eu

Prosegue infatti fino al 30 gennaio 2024 “Un lusso quieto” la selezionatissima mostra di smoking e bottoni, dal 1900 al 1960, della collezione privata della storica Sartoria Orefice di Cernobbio.

Dall’1 dicembre ha preso invece il via la grande mostra del Comune di Cernobbio in collaborazione con l’Ass. Mediterraneo Sicilia Europa “Plantalia. Arte natura e intelligenza artificiale”, una personale di Debora Hirsh a cura di Aldo Premoli.

Per la prima volta, Arte e Scienza dialogano a Villa Bernasconi in una fusione di Pittura e Intelligenza Artificiale, in cui Debora Hirsch ci invita a varcare la soglia tra tangibile e digitale, effimero ed eterno.

La mostra di Villa Bernasconi è la terza tappa del ciclo di opere PLANT, iniziato al Museo di Santa Maria della Scala a Siena, proseguito al Museo botanico della stessa città, poi giunto presso la Boccanera Gallery di Trento.

L’esposizione cernobbiese è però l’unica ad oggi a proporre contemporaneamente animazioni digitali su display e pittura su tela.

Presso LA CERNOBBINA ART STUDIO, dal 7 dicembre sarà allestita in contemporanea un’esposizione di approfondimento sulle tecniche dell’arte generativa, in particolare dell’Intelligenza Artificiale.

Tutte le settimane Villa Bernasconi riserverà una sorpresa ai suoi ospiti, dall’appuntamento del lunedì con il “Jukebox natalizio” del maestro Sergio Guatterini a quello del mercoledì con i “Cacciatori Botanici” dell’ambasciatrice del verde Giorgia Acquaviva ai “Sabati con l’arte” di Kristina Zani e il “Giro al museo” in lingua inglese e spagnolo di Emanuela Fantinato.

A tutti i visitatori sarà regalato il Calendarietto 2024 liberty della villa.

Sulle pagine instagram e facebook sarà on line come tutti gli anni, anche il tradizionale “Calendario dell’Avvento” di Villa Bernasconi con news, curiosità e contenuti speciali natalizi appositamente creati dallo staff del museo.