Citta del Balocchi: "Il Natale sul lago di Como è a Cernobbio"

Sena le polemiche degli ultimi anni, attutiti dal fatto che qualche pezzo della Città dei Balocchi rivive ancora nel Natale a Como, Daniele Brunati e Sandro Tessuto, insieme al sindaco di Cernobbio Matteo Monti, hanno presentato oggi l'edizione della Città dei Balocchi 2023/24. Tuttavia, il patron della kermesse natalizia ha voluto rimarcare con orgoglio che "il vero Natale sul lago di Como è in riva a Cernobbio".

30 anni fa Città dei Balocchi aveva rivoluzionato il Natale inventando un format fatto di intrattenimento, spettacoli di luci, momenti ludici ed educativi per bambini e famiglie che ha portato alla destagionalizzazione turistica dell’evento. L’ultima edizione, che si è svolta a Cernobbio, aveva riconfermato lo straordinario successo di un evento dalla rilevanza unica nel panorama italiano, una manifestazione poliedrica, attenta alle tematiche e alle tendenze in continuo mutamento, come ad esempio la sostenibilità, capace di emozionare, divertire ed educare anche grazie alla sperimentazione della realtà aumentata.

Per la 30esima edizione si rinnova l’alleanza fra Consorzio Como Turistica e Comune di Cernobbio, con il sostegno di Amici di Como main sponsor, e di numerosi altri sostenitori che credono nel progetto, fra cui Regione Lombardia e Camera di Commercio di Como-Lecco. Anche quest’anno, Città dei Balocchi non cambia la sua filosofia di evento capace di regalare momenti di emozione, sogno, divertimento, spettacolo, cultura, enogastronomia, educazione, arte e solidarietà: un'indimenticabile esperienza natalizia che combina la magia della stagione con il fascino di Cernobbio, un vero gioiello costituito da innumerevoli scorci pittoreschi, palazzi sontuosi e stradine intricate.

A Cernobbio dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024 si vivrà l’atmosfera di gioia e serenità del Natale con un programma di eventi dislocati sul territorio per rendere più viva la città e creare occasioni di incontro, di svago e di cultura per i cernobbiesi, i residenti dei comuni limitrofi e i turisti in arrivo dalla Lombardia o da altre regioni d’Italia.

Grandi novità saranno i punti forti dell’evento, ad esempio, il Calendario del Natale con l’intelligenza artificiale targata Blunotte sulla facciata dell’Hotel Miralago, il Presepe Olografico una prima assoluta nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie, Babbo Natale Express un container che porta in un viaggio virtuale alla casa di Babbo Natale, e molte altre sorprese. Ma soprattutto, Città dei Balocchi continua la tradizione di essere una manifestazione a carattere sociale per le famiglie, con tutte le iniziative e gli spettacoli gratuiti (ad esclusione della pista di pattinaggio).

La Riva ospita il Mercatino dei Colori e dei Sapori, un villaggio natalizio fatto di caratteristici chalet in legno – con una casetta che ospiterà gratuitamente le associazioni e la solidarietà - una via dello street food di qualità che farà da cornice alla pista di ghiaccio lunga 40 metri che si animerà con le spettacolari esibizioni di Ice Cheer Leader. E poi il Progetto Luce che parte da Villa Bernasconi, passa dalle Vie dello Shopping i, la Strettoia e il Borgo, e arriva in Riva e si prolunga fino a Villa d’Este con le strepitose decorazioni firmate Vincenzo Dascanio, dove i bambini delle scuole vivranno tre mattine di festa a loro.

La riva sarà dominata dallo splendente Albero di Natale Clerici Tessuto – Gentili Mosconi, un abete naturale illuminato da mille luci e arricchita dal Tunnel dell’Arcobaleno, una luminosa sorpresa per chi passeggia sul lungolago e dalle postazioni selfie, un piccolo set fotografico con pacchi regalo colorati al led per scattare simpatiche foto ricordo.

Sarà un Natale “spaziale” per chi vorrà fare un magico viaggio virtuale sul Babbo Natale Express – Bianchi Group che li porterà in volo a Rovaniemi grazie alla realtà aumentata degli oculus, o scoprire le Meraviglie del Cielo, il sole, la luna, la cometa di Natale in collegamento diretto con l’Osservatorio di Sormano e i suoi astrofisici.

Villa Bernasconi diventerà il polo attrattivo di impronta culturale della Città dei Balocchi, la dimora storica accoglierà gli ospiti con le mostre, i laboratori per i bambini e gli incontri con gli autori come Anna Danielon; l’Igloo nel giardino, ospiterà spettacoli e attività pensate appositamente per le famiglie, come il musical Mr. Green e il segreto di Filly, l’Elfo Ben e i suoi elfetti, il Mago Valery, i burattini della Compagnia Pigliapupazzi, il coro nonni nipoti con l’Accademia Giuditta Pasta; lì accanto, la Sala polifunzionale della scuola secondaria “Don Umberto Marmori” sarà sede del Progetto Scuola che permetterà agli alunni delle scuole, dall’infanzia alle medie, di sperimentare gratuitamente momenti educativi, didattici e ludici.

Sul lungo lago, i bambini potranno fare un giro a cavallo nel Battesimo della Sella, incontrare le Forze dell’Ordine con i loro mezzi, divertirsi con gli artisti di strada di Circusnavigando, ascoltare le melodie dei canti natalizi, … e tanto altro anche in collaborazione con le associazioni, le scuole, gli operatori economici e le altre realtà di Cernobbio, compreso un servizio navetta nei fine settimana per le frazioni di Rovenna e Piazza S. Stefano.

Città dei Balocchi Cernobbio, prima tappa di una grande progetto per un grandioso Lago di Natale che vede lo spirito delle feste diffondersi in molteplici programmi di animazione da Blevio a Brienno, da Tremezzina a Menaggio.