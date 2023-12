Ponte dell'Immacolata, che tempo farà

Si tratterà di una breve parentesi anticiclonica quella che nei giorni centrali della settimana interesserà buona parte d'Italia, poiché dall'Atlantico una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia a partire dal Nordovest già nel giorno dell'Immacolata. Le condizioni termiche saranno favorevoli per permettere alle precipitazioni di assumere carattere nevoso fino in pianura sul Piemonte, con fiocchi misti a pioggia che si spingeranno fin sui settori occidentali lombardi ed emiliani.

Venerdì 8 dicembre

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 802m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 9 dicembre

Cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1891m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 10 dicembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2664m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.