5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni nell'ultimo weekend di gennaio

Ultimo fine settimana di gennaio con il meteo che potrebbe giornate serene e non troppo fredde. Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend invernale. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como da oggi sino a domenica.

1 . Strade Blue Live

Il primo appuntamento del nuovo anno con la rassegna Strade Blu Live è dedicato al grande Gianni Mura (nella foto di Nicola Marfisi insieme a Francesco Guccini) con lo spettacolo, Si sbagliava da professionisti, scritto e interpretato da Marco Arturi. Con lui sul palco ci saranno Giorgia D'Agostino e Orlando Manfredi. La serata sarà introdotta da Maurizio Pratelli insieme ad Antonio Silva, anima del Premio Tenco, e Luca Ghielmetti. Come di consueto anche quarto viaggio di Strade Blu Live sarà impreziosita della presenza di un vignaiolo e dalla degustazione dei suoi vini, in questo caso si tratta di uno storico produttore piemontese: Ezio Cerruti. Continua

Chi riconosce la grandezza di De André non ha bisogno che si aggiungano molte altre parole: sono già state scritte migliaia di pagine, anche troppe. Resto convinto che nulla lo racconti meglio delle sue canzoni. Facciamo un'eccezione solo per le emozioni che portano i ritratti fotografici, come ad esempio quello di Guido Harari: “Sguardi randagi”. E poi ci sono quei momenti, guidati da chi De André non lo ha mai rimosso dal cuore, in cui occorre esserci. Soprattutto ora, a 25 anni dalla sua scomparsa, per riviverlo con due serate imperdibili allo Spazio Gloria di Como che riportano due grandi momenti della sua immensa storia musicale. Continua

3 . Sulutumana

Un altro weekend di concerti all'Officina della Musica di Como. Si parte venerdì 26 ottobre con un grande ritorno, quello dei Sulutumana. Dopo la pubblicazione dell’album Vadavialcù e il nuovo progetto Il canto della terra, dialogo fra un certo ieri e forse domani, un emozionante racconto con canzoni inedite, la storica band lariano torna quindi sul palco. I Sulutumana si esibiscono nell'ormai classica formazione in trio: Gian Battista Galli alla voce e fisarmonica, Nadir Giori al basso e contrabbasso, Francesco Andreotti alle tastiere. Continua

4 . Filippo Nigro

Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, porta in scena al Teatro Sociale di Como Every brilliant thing, sabato, 27 gennaio alle ore 20.30, un racconto di autofiction scandita da “liste di cose per cui vale la pena vivere”, una pièce partecipativa che costituisce gli spettatori un’esperienza: grazie alla loro risposta, alla temperatura emotiva e alle reazioni che ogni sera si creano in teatro, lo spettacolo non è mai lo stesso, può essere ogni sera diverso. Continua

Il progetto, promosso dalla Fondazione BTS Como Arte con il patrocinio del Comune di Como, in occasione delle celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, è curata da Sonia D’Alto con contributi critici di Giovanni Berera e Paolo Bolpagni, e mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all’età romana antica - proprio per omaggiare Plinio il Vecchio, uno dei più illustri cittadini comaschi - provenienti dal Museo Civico Archeologico Paolo Giovio di Como, dal Museo di Storia Naturale di Milano e antiche stampe del Castello Sforzesco di Milano, presenti entrambi per la prima volta a Como e dalle Collezioni museali di scienze naturali del Liceo Alessandro Volta di Como. Le opere degli artisti contemporanei, allestite lungo l’intero percorso espositivo, toccheranno invece tutti i linguaggi del contemporaneo, dall’arte tessile alla videoarte, dall’installazione site specific, al collage. Cosmos, che si tiene a Villa Olmo fino al 28 gennaio 2024, Continua