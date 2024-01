3 appuntamenti da non perdere prima del weekend

Un mese di gennaio ancora nel segno del teatro, dell'arte e delle mostre. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo quindi tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'inverno in città e dintorni.

1 . Cicchella Show

Il 17 gennaio Francesco Cicchella, artista poliedrico che spazia con estro tra comicità, musica e imitazioni, salirà sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano con il suo spettacolo BiS!. In questo one man show, prodotto da Top Agency e distribuito e organizzato in collaborazione con Ventidieci e MyNina Spettacoli, Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte: ritroveremo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performance completamente inedite. Continua

2 . Botero

Il 18 gennaio alle 19.30 alla galleria Lopez di via Vitani 26 a Como, nel cuore dell’antico quartiere Cortesella, torna Sergio Gaddi, critico d’arte e curatore di mostre, per un nuovo incontro del ciclo “Sergio Gaddi racconta”. Un progetto di storytelling e narrazione emotiva volto a illustrare la vita e l’opera dei grandi maestri della Storia dell’Arte. Questa volta Sergio Gaddi racconterà, con immagini, filmati e aneddoti, il celebre pittore e scultore colombiano Fernando Botero, scomparso nel 2023 a 91 anni. Continua

3 . Cosmos Last Days

Il percorso di visita alla mostra, che si congeda da Villa Olmo il 28 gennaio, si apre con un grande portale in tessuto del collettivo artistico Slavs&Tatars che condurrà i visitatori nel mondo di Plinio Il Vecchio. Sarà compito poi dell’artista Pauline Julier, autrice di un documentario titolato Naturales Historiae e dell’artista indiana Lavanya Mani con i suoi arazzi ispirati al Vesuvio, traghettare il visitatore nel dialogo con il mondo contemporaneo. Si prosegue poi fra le opere di Jimmie Durham, presente in mostra con Smashing (Destrozando) del 2004, un prestito dalla Fondazione Antonio Ratti di Como, Mirella Bentivoglio, Mike Kelley, prestito della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, Aldo Mondino, Chioma Ebimana, Maria-Tereza Alves, Rose-Marie Eggmann, Diana Policarpo, Rossella Biscotti, Petrit Halilaj. Questa un’anticipazione di alcuni fra i numerosi artisti che saranno protagonisti del progetto espositivo. Continua