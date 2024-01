Che tempo farà nell'ultimo weekend di gennaio

Dopo il passaggio quasi indolore di una debole perturbazione di martedì su parte del Centro-Sud, l'anticiclone tornerà a rinforzare estendendosi dall'Europa occidentale verso l'Italia. Si aprirà così una lunga fase caratterizzata da stabilità atmosferica sull'Italia, con tempo spesso soleggiato, al più a tratti parzialmente nuvoloso, e temperature in aumento, nel bel mezzo della stagione invernale che subirà così un duro colpo. Come conseguenza si assisterà alla formazione di alcune nebbie nella seconda parte della settimana al Nord, favorite dall'aria stagnante, dall'umidità presente nei bassi strati e dal progressivo irrobustimento dell'anticiclone che da giovedì posizionerà i suoi massimi sulla Penisola Iberica, determinando forti anomalie di geopotenziale anche sull'Italia. come avevamo anticipato nei giorni scorsi in base alle previsioni degli esperti di 3bMeteo. Ma vediamo intanto, in attesa dei Giorni della Merla di fine gennaio, che tempo ci aspetta nel weekend.

Venerdì 26 gennaio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2957m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 27 gennaio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2538m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: vento.

Domenica 28 gennaio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3049m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.