Arrivano giorni della merla, ma farà davvero così freddo?

Il 29, il 30 e il 31 gennaio sono detti i "Giorni della merla". Tradizionalmente si dice siano i giorni più freddi del'anno. Ma perché si chiamano proprio così? Cosa c'entra la merla? Ed è vero che in base a come saranno la primavera cambierà?

Perché i "Giorni della merla" si chiamano così

Le leggende che girano attorno ai cosiddetti "Giorni della merla" sono diverse. Un racconto popolare, ad esempio, narra che una merla bianca con i suoi pulcini (anch'essi tutti bianchi), per ripararsi dal freddo si rifugiarono in un comignolo e ne uscirono l'1 febbraio tutti neri per la fuliggine e che da quel giorno in poi tutti i merli furono neri.

Un'altra leggenda narra, invece che Gennaio fosse particolarmente dispettoso e provasse una certa invidia per una merla bianca. Ogni volta che quest'ultima usciva dal nido alla ricerca di cibo, Gennaio scatenava freddo e neve. Così un giorno la merla decise di farsi una bella scorta di cibo per non uscire tutto il mese di gennaio che, allora, aveva soltanto 28 giorni. L'ultimo giorno del mese, la merla uscì dal nido, convinta di aver buggerato Gennaio che, al contrario, si risentì così tanto di quell'atteggiamento da chiedere tre giorni in prestito al mese di febbraio, scatenando neve e gelo. La merla si rifugiò allora in un comignolo per tre giorni e, quando ne uscì era tutta nera. Da allora tutti i merli sono caratterizzati da piumaggio di questo colore.

I "Giorni della merla" decidono come sarà la primavera

Se in pochi conoscono queste leggende, tutti sanno che se i "Giorni della merla" sono particolarmente freddi, la primavera sarà bella, ma se sono caldi, la primavera ritarderà. E insomma, visto che oggi le temperature sono vicine a zero gradi, la tradizione vorrebbe quindi una prossima stagione con un caldo sole primaverile.

Le previsioni a Como

Al momento, tuttavia, le previsioni, per quanto forniscano solo una tendenza e non una certezza, come tengono a precisare gli stessi esperti di 3bMeteo, sembrano indicare temperature tutt'altro che rigide, soprattutto in settimana ma anche nei Giorni della merla.

Lunedì 29 gennaio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2903m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 30 gennaio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2985m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 31 gennaio

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2322m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.