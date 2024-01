Arriva l'anticiclone sub tropicale: a Como temperature fino a 18°

A Como oggi lunedì 22 gennaio sarà l'ultimo giorno con il termometro che, al mattino, segna -1°. Da domani si fa spazio in Lombardia l'anticiclone che porterà temperature decisamente sopra la media del periodo, probabilmente anche nei cosiddetti "Giorni della Merla". L'apice si toccherà giovedì con minime di 8° a massime che sfiorano i 18°.

"L'inverno o quel poco di inverno che si è visto sull'Italia, spiegano gli esperti di 3bmeteo, farà nuovamente marcia indietro a favore di una nuova rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale, richiamata sull'Europa occidentale e meridionale da un ciclone extra tropicale nord atlantico. L'unica impercettibile insidia sarà costituita tra lunedì e martedì da un veloce impulso instabile che attraverserà l'Italia con effetti davvero marginali. Questo è l'unico "strappetto" che si intravede prima che la cellula di alta pressione si insedi saldamente. Da mercoledì quindi via libera all'alta pressione che posizionerà i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale. Sull'Italia tempo stabile ma non sempre soleggiato perché la massa d'aria sarà si mite ma anche molto umida quindi nei bassi strati si formeranno foschie e nebbie che potranno essere al Nord anche persistenti".