Inizia l'estate live: in Arena debutta il Festival Como Città della Musica

Mentre siamo ancora in attesa di capire quale sarà il programma degli eventi a Villa Olmo, questa è comunque la settimana in cui debuttano le grandi manifestazione live dell'estate lariana.

In città atteso debutto giovedì 29 giugno per lo storico appuntamento estivo in Arena. A dieci anni di distanza dalla prima volta nel 2013, è ancora l’Arena del Teatro Sociale di Como il luogo scelto dal Festival Como Città della Musica, sempre diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il sostegno del Comune di Como, con l’idea condivisa che la cultura abbia un ruolo fondamentale per lo sviluppo della città, sia nei confronti dei cittadini che dei turisti. Il titolo di questa sedicesima edizione, anticipazione del tema della prossima Stagione Notte 2023-24, è legato alle stelle e agli astri e, come da tradizione, è tratto dall’opera partecipativa di AsLiCo che inaugurerà il Festival: Su noi gli astri brilleranno è infatti una citazione dal duetto tra Aida e Radamès. Qui tutto il programma.

Venerdì 30 giugno all'ex Galoppatoio di Villa Erba si parte invece con “Lago di Comics”, un festival di tre giorni - oltre a quelli già annunciati sempre a Cernobbio, LaVilla Music & Art e il Lake Sound Park - che unirà l’universo Comics & Cosplay, musica e mondo della birra. Un nuovo format sviluppato da MyNina e Paneliquido, con la collaborazione di Villa Erba e il Comune di Cernobbio, che animerà la meravigliosa cornice dell’ex Galoppatoio di Villa Erba, una vera terrazza verde affacciata sul lago, con stand tematizzati e svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema che intratterranno il pubblico durante l’intera giornata fino ai concerti live della sera. Qui tutto il programma della kermesse.