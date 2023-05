Lake Sound Park a Cernobbio, al via le prevendite per il live di Davide Van De Sfroos

Come anticipato nei giorni scorsi, tra i nomi della line up della seconda edizione del Lake Sound Park, dopo Piero Pelù (sabato 9 settembre), il secondo artista ad essere annunciato è Davide Van De Sfroos, che chiuderà il suo tour “Live Estate 2023” in questa location sensazionale, portando sul palco il suo folk eterno per un nuovo viaggio tra passato, presente e futuro. Il cantautore, in tour la prossima estate con il suo “Live Estate 2023”, una serie di appuntamenti che lo porteranno in giro per l’Italia e la Svizzera, salirà sul palco del Lake Sound Park, come headliner della serata, domenica 10 settembre.

I Luf (I Lupi), branco di musicisti che arrivano da esperienze diverse e che insieme riescono a creare un impatto sonoro forte, con una grande impronta folk-rock. Le loro canzoni parlano di vita comune e “camuna”, personaggi e storie vere, nel senso più poetico del termine. Piccole perle di dialetto, amore per la cultura, tradizione popolare e impegno sociale, tutti elementi che sono alla base della filosofia dei Luf.

Peppe Voltarelli, estroso crooner calabrese e ambasciatore della canzone d’autore nel Mondo che, tra punk e cantautorato, con incursioni nel blues e nel teatro canzone, fa del ritorno alle sue origini una metafora di una condizione esistenziale più generale. Con le sue storie-canzoni descrive un sud lirico e sognante, nel quale vale ancora la pena di credere.

Lorenzo Bonfanti, “cantante per caso, cantautore per scelta” che, con il gruppo Shiver Folk, ha suonato per il disco “Maader Folk” e nel suo “Folk CooperaTour”. È, inoltre, batteria e seconda voce nella band “Mercanti di liquore”.

Dopo l’eccezionale successo della prima edizione nel 2022, torna dal 7 al 10 settembre 2023, nell’ area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO), Lake Sound Park, il festival che unisce musica, cultura, scoperta del territorio e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. Una seconda edizione attesissima quella del 2023 per questo happening musicale che ha trasformato l’area dell’Ex-Galoppatoio in un vero e proprio Parco della Musica e che promette, per il nuovo appuntamento, tante novità e grandi ospiti.



I biglietti sono in vendita da oggi, martedì 2 maggio, su TicketOne.

Un numero limitato di biglietti early bird sarà disponibile al prezzo ridotto di 15 euro + prev.



Lake Sound Park nasce da un’idea e dalla volontà dell’agenzia di spettacoli comasca MyNina, in partnership con Villa Erba e con il contributo della Città di Cernobbio e che, con la sua seconda edizione, si inserisce all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”, nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese. Ampiamente centrata la missione di trasformare l’Ex-Galoppatoio in un polo eventistico-culturale e sviluppare un format e brand che diventi un punto di riferimento non solo territoriale ma nazionale. Le 3 serate della prima edizione hanno registrato il tutto esaurito con oltre 10.000 spettatori viaggiando tra diversi generi e espressioni musicali, ospitando grandi artisti e catalizzando l’arrivo di un pubblico trasversale e transgenerazionale.