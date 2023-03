LaVilla Music&Arts Festival”, in estate tre giorni di grande musica a Villa Erba

Indirizzo non disponibile

Dal 20 al 22 luglio, nel lungo e variegato programma di Cernobbio Villa Erba 2023, sarà la volta di “LaVilla Music&Arts Festival”, tre serate di eventi artistici di alta qualità nella meravigliosa cornice di Villa Erba che ospiteranno alcuni dei più grandi nomi del panorama italiano. Il 20 luglio saranno protagonisti del festival Fiorella Mannoia e Danilo Rea per una data della loro tournée “Luce”: uno spettacolo straordinario, un live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità, in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderà sul palco, creando un’atmosfera intima e potente. Tutte le altre date saranno annunciate a breve.

L'evento è organizzato da MyNina - agenzia fondata da Gianpiero Canino attiva nel mondo dell’intrattenimento a 360 gradi – che illuminerà l’estate lariana con tre grandi festival all'interno, come detto, di Cernobbio Villa Erba 2023.