Eventi estivi a Como, l'assessore Colombo: "Stiamo ricostruendo partendo da zero"

Finalmente arriva qualche chiarimento da Palazzo Cernezzi in merito agli eventi estivi e in particolare a quelli che si svolgeranno a Villa Olmo. A parlare della questione è il diretto interessato, l'assessore alla Cultura Enrico Colombo: "Per quanto riguarda gli appuntamenti che andranno a calendario a Villa Olmo (una rassegna riorganizzata dopo il bando andato deserto, ndr) abbiamo appena ottenuto il nulla osta da parte della Commissione eventi del Comune. Ora siamo in attesa del sì da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza che arriverà a giorni".

"Per quanto riguarda lo specifico degli appuntamenti - aggiunge l'assessore Colombo - posso solo dire che copriranno tutti i weekend di luglio a partire dal 7 luglio. Non posso ancora svelare nomi ma come già sapete si tratterà di concerti che copriranno diversi generi musicali. La curatela artistica, visto che anche questo passaggio non è più un segreto, sarà affidata alla Fondazione Como che si occuperà sia di scegliere gli artisti sia dei loro cachet. Gli appuntamenti saranno tutti a ingresso libero. Nelle prossime settimane presenteremo ufficialmente il calendario con tutti gli appuntamenti previsto a Villa Olmo".

Sulla questione che si arrivi l'annuncio degli eventi sul filo del rasoio, l'assessore è molto chiaro: "Sì, certamente il bando andato deserto per le Villa Olmo Nights ha complicato le cose ma stiamo ricostruendo il comparto ripartendo da zero. Abbiamo in testa un modello culturale- turistico e non turistico-culturale, che pensi sia ai cittadini che ai turisti. Quest'anno stiamo inevitabilmente sperimentando ma il prossimo anno ci presenteremo per tempo con un programma articolato, anche se quasi certamente dovremo fare i conti con l'eventuale partenza dei lavori a Villa Olmo".