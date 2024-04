Racconti intorno al fuoco: miti, storie e leggende all'EcoPlanetario di Tradate

Con l’arrivo della primavera la Cooperativa Sociale AstroNatura torna a proporre il format di serate “Racconti intorno al fuoco”, una serie di affascinanti appuntamenti in cui le storie prendono vita davanti al falò. Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate, scaldati dal tepore del fuoco, si potranno ascoltare interessanti approfondimenti scientifici a tema naturalistico e astronomico. Basta lasciarsi trasportare nello spazio con un viaggio in EcoPlanetario per poi concludete in bellezza la serata con l’osservazione astronomica dei corpi celesti visibili attraverso i telescopi a disposizione.

Il programma

- Sabato 4 maggio: “Miti e leggende del cielo di primavera”

Scopriamo insieme ciò che ci riserva il cielo di primavera, con le sue leggende di eroi, cacciatori e animali mitologici... e chissà che qualche "stella errante" non ci venga a trovare in queste notti.

- Venerdì 17 maggio: “C’era una volta l’uomo”.

Scopriamo insieme cosa i paleoantropologi sanno oggi del cammino evolutivo che ha portato alla nascita di Homo sapiens (non ci siamo sbagliati è proprio senza il doppio sapiens), alla sua espansione nei vari continenti e agli incontri fatti durante questo viaggio.

- Venerdì 31 maggio: “Storie di allunaggi e missioni spaziali”. SI va alla scoperta delle missioni che hanno portato l’uomo ad oltrepassare i confini della Terra, verso quella frontiera dell’esplorazione che si sposta sempre un po’ più in là, verso l’infinito e oltre.

Informazioni utili

La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di pioggia è comunque garantito lo svolgimento della serata; l'approfondimento intorno al fuoco sarà trasferito all'interno nella calda atmosfera di lanterne sfavillanti. Nel caso in cui le condizioni meteo non consentissero l’osservazione dei corpi celesti, il tema astronomico verrà approfondito durante una visita guidata negli spazi dell’Osservatorio Astronomico. Bisogna ricordarsi di portare con sé una torcia elettrica.

Per info e prenotazioni www.centrodidatticoscientifico.it