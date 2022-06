Villa Olmo blindata fino a luglio, la rabbia dei comaschi

La security ha preso possesso oggi, lunedì 6 giugno, del complesso di Villa Olmo. L'ingresso è impedito al pubblico dal cancello principale mentre rimane aperto un corridoio lungo la porzione accessibile fonte lago. Chiusi anche tutti i parcheggi adiacenti, sia quello di via Cantoni sia quello lato nord che certamente metterà in difficoltà anche gli utenti del lido di Villa Olmo.

Tutto questo, come noto da tempo, avviene per consentire la celebrazione del matrimonio di un ricco magnate inglese a Villa Olmo, evento privato che terrà occupato l'edificio neoclassico di Como sino al 3 luglio. Da giorni intorno a questa concessione da parte del Comune si è acceso un lungo e animato dibatitto che porterà in settimana anche a un presidio.

Non è la prima volta che Villa Olmo viene concessa per un evento privato di una certa rilevanza, ricordiamo in passato il fidanzamento di una facoltosa coppia indiana o la giornate organizzate da Dolce & Gabbana. Tuttavia mai nessuno prima aveva occupato lo storico edificio e il suo parco pubblico per un mese intero. E in una città già transennata in più parti, basti ricordare il cantiere delle paratie o le tre torri, il "sequestro" di Villa Olmo non è piaciuto per niente ai comaschi.

Questa mattina in molti si sono chiesti cosa stesse succedendo e le voci dei passanti erano un coro unanime di dissenso. Sarà così per un mese, mentre dovrebbero essere solo due i giorni in cui l'accesso a Villa Olmo sarà impedito anche nella striscia di passaggio sempre consentita. La rabbia dei cittadini deriva anche dal fatto che in una città già notoriamente carente di parcheggi, ne vengano tolti alcuni davvero strategici in una delle zone più calde durante la stagione turistica. La questione è destinata a diventare sempre più scottante anche nel dibattito politico che porterà alle elezioni del 12 giugno.