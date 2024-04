Ghali a Como, entra da Babi per il brunch ma viene circondato dai fan

Non è passata inosservata la presenza di Ghali, il noto rapper reduce da un buon successo nell'ultima edizione sanremese. L'artista era in città ieri (21 aprile) per una gita di piacere con la sua fidanzata. E' entrato nel locale Babi di piazza Perretta per consumare un brunch, ma come si è seduto numerosi clienti lo hanno avvicinato per chiedere un autografo e scattarsi un selfie con lui. "Si è mostrato molto disponibile - racconta la titolare Barbara Doria - concedendo autografi e selfie, ma quando ho visto che praticamente non gli davano tregua mi sono sentita in dovere di invitarlo ad accomodarsi in una sala con più privacy. Sono rimasta molto contenta nel sapere da lui che è venuto apposta nel mio locale, che lo ha scelto e che non ci è capitato per caso".