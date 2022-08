Tempi lunghi per il restauro delle storiche torri di Como

Sapevamo che sarebbe stata un'estate all'insegna delle transenne. L'ultima cintura di ferro al patrimonio architettonico della città aveva costretto alla cura le tre torri di Como. Una dopo l'altra, Torre San Vitale, Porta Torre e Torre Gattoni, simboli secolari della città, sono finite sotto protezione in attesa del loro restauro.

Dopo le promesse dell'ex assessore Gervasoni, che aveva assicurato la provvisorietà degli interventi di protezione, la palla è inevitabilmente passata nelle mani della giunta Rapinese, alla quale tocca porre rimedio ad anni di manutenzione assente.

Al momento, stando a quanto affermato dal sindaco di Como, tutto sarebbe pronto per la gara da 900mila euro per Torre San Vitale, un intervento che prevede il restauro lapideo e la liberazione dei muri dagli infestanti. Più complessa è invece la questione di Torre Gattoni, messa in sicurezza preventiva nonostante non sia stata soggetta a crolli, e soprattutto il recupero di Porta Torre. che richiederà sicuramente una variazione di bilancio e un conseguente allungamento dei tempi di recupero e liberazione dalle transenne. E insomma la città, come ha ammesso lo stesso Rapinese, non ha un problema di fondi da reperire, nonostante gli aumenti dei costi per la scarsa manutenzione, ma di capire come gestire e conservare il proprio immenso patrimonio.