Un sasso cade da Porta Torre: zona transennata

Un altro monumento di Como ha probabilmente bisogno di manutenzione. Un sasso si è staccato dall'alta struttura medivale di Porta Torre ed si è schiantato a terra. E' accaduto giovedì 7 aprile 2022. In quel momento non transitava nessun pedone e nessuna persona è rimasta ferita. Adesso, però, urge una verifica della tenuta delle pareti della torre. Le verifiche potrebbero essere eseguite lunedì.

Nel frattempo il Comune di Como ha installato una serie di transenne per delimitare l'accesso al passaggio sottostante la torre così da mettere in sicurezza l'area in attesa del responso del sopralluogo che sarà svolto con una pedana sollevata da un elevatore.

Salgono così a due le torri del perimetro del centro storico transennate. Da Torre San Vitale (tra viale Battisti e viale Lecco) un anno fa (era aprile 2021) si è staccato un altro sasso che ha sfondato il parabrezza di un furgone. Che dire poi di Torre Gattoni la cui pendenza preoccupa non poco.