Torre San Vitale, tragedia sfiorata: si stacca un masso e sfonda il parabrezza di un'auto

E' successo oggi a Como in una mattina di mercato

Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi ma per fortuna il grosso sasso che si è staccato nella tarda mattinata di oggi da Torre San Vitale, la torre che sorge nella parte est delle mura di Como (foto sotto) - è caduto su un'auto sfondandole il parabrezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale cittadina e l'assesore Negretti per verificare quanto accaduto. Nella zona a quall'ora era in corso l'abituale mercato delle mura.

La questione delle torri che cingono la città murata è una questione delicata. A preoccupare c'è anche la pendenza di Torre Gattoni, ai piedi della quale c'è ancora attivo un cantiere con un grosso scavo.