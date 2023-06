20 giugno: ancora nessuna comunicazione ufficiale sugli eventi estivi a Como

Come è noto il bando per le Villa Olmo Nights è andato deserto lo scorso aprile. Da allora siamo in attesa di capire in che modo il Comune di Como è corso ai ripari per organizzare gli eventi estivi in città. Per via ufficiosa sappiamo solo che buona parte della programmazione a Villa Olmo dovrebbe essere sostenuta dalla Fondazione Como4Como. Come noto, lo scorso settembre, la stessa fondazione aveva annunciato di aver messo a disposizione di Palazzo Cernezzi 100 mila euro per sostenere progetti comunitari in città e nei dintorni.

Tuttavia a oggi, martedì 20 giugno, a un solo giorno dall'inizio dell'estate, nonostante più volte ci sia stato detto che a breve sarebbe stata annunciata la programmazione degli eventi per i mesi di luglio e agosto, dal Comune non è arrivata ancora alcuna notizia ufficiale e nemmeno le anticipazioni promesse dall'assessore alla Cultura Enrico Colombo. Per ora sappiamo solo che Villa Olmo dovrebbe essere teatro di almeno tre rassegne musicali: una dedicata alla musica classica, una alla musica jazz e una alla musica rock. Così, mentre Cernobbio e Lugano hanno da tempo programmato e annunciato i loro variegati eventi estivi, a Como, a parte il Festival Como Città della Musica organizzato dal Teatro Sociale, tutto ancora tace. Va da sé che qualcosa non ha funzionato, almeno in termini di comunicazione.