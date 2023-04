Le Villa Olmo Nights sono un flop, gara deserta per gli eventi estivi

Nonostante le parole dell'assessore alla Cultura Enrico Colombo, che anche recentemente aveva rassicurato circa l''interesse di più soggetti per le Villa Olmo Nights, entro il termine di scadenza, fissato per lo scorso 12 aprile, non è stata presentata alcuna offerta. Si ripete così il canovaccio della scorsa stagione sotto la giunta Landriscina. Salvo ripari in corsa, seppure i tempi fossero già ristretti con il bando predisposto da Palazzo Cernezzi per organizzare una serie di spettacoli estivi a Villa Olmo, si profila un autentico flop almeno in termini organizzativi. Come e in che modo si potrà correre ai ripari lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Considerando quanto sta correndo in questo senso Cernobbio, che ha già ampiamente spiazzato il capoluogo, con un'articolata proposta estiva, il tempi a disposizione per organizzare l'estate sono davvero risicati. Al momento non ciè stato possibile contattare l'assessore Colombo per capire se sono in atto contromisure almeno per salvare quello che si profilava, insieme al Festival Como Città della Musica del Teatro Sociale, come l'unico evento di un certo spessore previsto per luglio.