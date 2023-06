LongLake Lugano: Ben Harper, Gilberto Gil, Madame, Coma Cose e molto altro

Da 13 anni il LongLake Festival rappresenta l’open air estivo della città di Lugano: Dal 7 al 23 luglio, una manifestazione multidisciplinare dall’anima musicale variegata, che propone ogni sera concerti con protagonisti della scena musicale internazionale, svizzera e locale, a cui si aggiungono animazioni gratuite, tra teatro, cabaret, proiezioni di film, conferenze, attività ed eventi per famiglie, mercatini tematici e proposte di street food.

Music

Il programma musicale propone eventi musicali gratuiti durante tutto il Festival. L'11 e 12 luglio, due concerti nella suggestiva Piazza Luini, proposti da LAC en plein air, la rassegna estiva del LAC Lugano Arte e Cultura. Quattro serate di concerti dal (14 al 17 luglio) nel suggestivo Boschetto del Parco Ciani e After Party presso lo Studio Foce. Accanto a quattro ospiti internazionali, Coma Cose, Madame, Notwist e Carl Brave, ha spazio anche la Swiss Made Music con concerti di giovani artisti della scena musicale nazionale.

Estival Jazz

Appuntamento musicale imperdibile nell’estate luganese, Estival Jazz dal 1979 delizia Piazza della Riforma con grandiosi concerti gratuiti di ospiti internazionali, tra cui Ben Harper & The Young Criminals, 43 edizioni all’insegna della buona musica e del divertimento in pieno centro città, da quest’anno incluso all’interno della programmazione di Longake.

Family

Un modo alternativo di trascorrere l’estate con una diversificata offerta di appuntamenti che toccano il mondo della cultura e della creatività. Vasto e variegato il ventaglio di proposte, rivolte principalmente alla fascia 0-12 anni, che spaziano dagli spettacoli fino ai laboratori di ogni genere nel “Villaggio Family” presso la hall del Palazzo dei Congressi e l’adiacente giardino del Parco Ciani, un ambiente di gioco per i bambini e le loro famiglie con libri scelti con cura per tutte le età.

Words

Dalla letteratura all’arte, passando per il teatro e la musica, questo festival vuole fare “respirare” e ispirare le menti del pubblico, in un incontro di parole e mondi tramite letture, dialoghi, spettacoli. Grazie anche alla sinergia con la natura del Parco Ciani circostante, Talks saprà entrare in contatto con l’animo di ogni ascoltatore, regalandogli una riflessione da portare con sé.

Street

Un programma che porterà insieme all’arte di strada anche musica e un ricco programma di eventi tra spettacoli di strada, concerti, installazioni e live performance molte delle quali nate specificatamente per entrare in connessione con le strade e luoghi della Città.

Lugano Buskers

Un Festival che è un esperimento di convivenza sociale ed artistica: un delirio di freaks, artisti, eghi, musicisti che in cinque giorni si compone e scompone in un’armonia di bellezza e pienezza. Più di 50 artisti tra musicisti, attori, acrobati si alternano su palchi e per strada, dalla Piazza Manzoni al Parco Ciani, passando per il Lungolago.

Street Art

Lo Street Art Tour offre la possibilità di scoprire tante opere d’arte negli spazi pubblici, create nel corso degli anni da AUL (Arte Urbana Lugano) e da altre istituzioni private. Si svela così un nuovo e inaspettato lato di Lugano, che nella quotidianità resta spesso nascosto. Il giro conduce attraverso la città, ma non solo. Oltre alle opere in centro, infatti, ci sono da scoprire anche perle nascoste lontano dai soliti percorsi turistici. Ad esempio nel paesino di Bré, sul Monte Bré, con la sua architettura storico-rurale, o a Soregno con le sue nuove costruzioni futuristiche. Per il tour bastano un paio di scarpe comode e la Street Art Guide Lugano gratuita, stampata o in PDF sullo smartphone o sul tablet.

Lugano Marittima

Un vero e proprio villaggetto vista lago! Per tutta la stagione estiva l’amata Foce del Cassarate si trasforma in un lido “marittimo” dove godersi un ambiente rilassato con allestimenti in legno, tendine bianche, musica di background e una scelta di drink e food proposta dai chioschi presenti. Il posto ideale per ritagliarsi un momento di relax con famiglia e amici.