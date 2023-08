Lungolago: operativa la nuova biglietteria della Navigazione

Come anticipato nei giorni scorsi, la nuova biglietteria della Navigazione è operativa da oggi, lunedì 28 agosto. Già da questa mattina i primi turisti hanno potuto usufruire della struttura collocata nella sua storica posizione nella porzione di lungolago già terminata. Resterà poi da trasferire la biglietteria automatica, ora installata presso il pontile 4, per la quale si deve attendere l'intervento di fornitori esterni, ragione per cui si prevede la messa in funzione al termine della stagione estiva. Per quanto riguarda invece il cantiere delle paratie, i lavori proseguono sulla scalinata di piazza Cavour e sull'ex passeggiata Amici di Como. Nonostante qualche piccolo incidente di percorso e qualche perplessità, l'opera sembra finalmente destinata a ultimare il suo infinito percorso entro il 2024. Uno degli ultimi nodi da sciogliere, più a livello estetico che tecnico, è quello dei parapetti, la cui installazione, già finanziata, è prevista entro il prossimo anno.