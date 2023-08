Navigazione Lago di Como: presto operativa la nuova biglietteria

Si è concluso il passaggio di consegne della nuova biglietteria dalla Direzione Lavori alla Navigazione Lago di Como; sono ora in corso le attività di messa a punto delle ultime opere per garantire il funzionamento della biglietteria il prossimo 28 agosto.

La struttura è dotata di ampie vetrate e di una sala d'attesa con vista lago, dotata di aria condizionata/riscaldamento e conta momentaneamente 3 sportelli, in vista dell’apertura del quarto per garantire un miglior servizio.

"I nostri tecnici sono al lavoro per completare l’installazione e la predisposizione di tutti gli strumenti e servizi necessari in vista dell’apertura, compresa l'affissione della nuova segnaletica informativa. - ha commentato Nicola Oteri, Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Como - Parallelamente il nostro ufficio movimento sta provvedendo a riorganizzare il servizio garantendo l’utilizzo di 4 pontili, utili per meglio distribuire i passeggeri, adottando le necessarie informative al personale di bordo e riorganizzando i turni degli operatori di terra."

Con l'avvio dei lavori delle paratie, oltre alla chiusura al servizio del pontile n.3, c’è stato il trasferimento temporaneo della biglietteria all'interno di un container adiacente ai giardini a lago.

La struttura, poco piacevole sotto il profilo dell’arredo urbano, era assolutamente inadatta sotto il profilo logistico per i ridotti spazi a disposizione dell'utenza in attesa di acquistare il biglietto a cui si sommava quella in coda per l'imbarco. Nel corso degli anni, Navigazione Lago di Como, per ovviare parzialmente ai disagi per i propri passeggeri, aveva avviato diverse iniziative a proprie spese, prima fra tutte il restyling della struttura con la copertura con pannelli microforati per renderla più gradevole nel contesto del lungolago, prevedendo altresì una pensilina che creasse una zona ombreggiata.

Navigazione Lago di Como: nel 2022 5 milioni di passeggeri

I crescenti flussi che negli ultimi anni hanno interessato il territorio lariano e che hanno consentito alla Navigazione Lago di Como di raggiungere i 5 milioni di passeggeri nel 2022, hanno tuttavia reso non del tutto efficaci le iniziative adottate per ovviare agli spazi ridotti nella zona antistante la biglietteria. Nonostante flussi così importanti la Navigazione ha cercato di adottare delle misure per mitigare i disagi e alleggerire la pressione sulle biglietterie creando Infopoint nelle aree adiacenti per rispondere alle richieste di informazioni, l’installazione di gazebo e nebulizzatori per rendere più confortevole l'attesa dei passeggeri e ha incentivando la vendita di titoli di viaggio online. Misure importanti, come quella del biglietto on-line, che in alcuni momenti si sono dovute limitare per non raggiungere l'overbooking, attraverso il contingentamento nel numero di titoli venduti giornalmente.

Le indagini di mystery client e di customer satisfaction condotte negli anni da enti indipendenti e l'analisi dei dati di vendita online e offline, hanno di fatto confermato che generalmente la percentuale di acquisti offline è superiore per la possibilità di chiedere allo sportello suggerimenti su cosa visitare, tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascun cliente.

"'Risulta per noi molto importante avere ora a disposizione uno spazio più ampio, ombreggiato per le calde giornate estive e riparato in caso di maltempo, ove incanalare la coda alle biglietterie - che comunque auspichiamo di poter ridurre quanto possibile - ben distinto e separato dalla zona ove destinare i viaggiatori in attesa dell’imbarco; - ha continuato Oteri - se pensiamo ad esempio che per l'imbarco sulla corsa di mezzogiorno, che di norma viene fatta dalla motonave Orione, a terra ci sono circa 700 passeggeri in attesa di salire a bordo, è di tutta evidenza che il precedente piazzale del pontile 4 non era adeguato al servizio. Ora, con il nuovo assetto, confidiamo di poter migliorare la qualità dell'esperienza di viaggio fin dal momento dell'arrivo in biglietteria. Stiamo lavorando con impegno, e tengo a rivolgere ancora una volta il mio ringraziamento a tutto il personale, affinché il servizio di trasporto offerto sia efficiente ed efficace, con la prospettiva di un continuo miglioramento.

Resterà poi da trasferire l'emettitrice automatica, ora installata presso il pontile 4 per la quale si deve attendere l'intervento di fornitori esterni e che si prevede di mettere in funzione al termine della stagione.