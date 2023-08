Nuovo lungolago: già rovinati i pannelli delle barriere a pacchetto

Era già accaduto lungo la sezione di viale Geno. Allora l'ammaloramento di alcuni pannelli che ricoprono i cassoni delle barriere a pacchetto, coperchi d'acciaio zincato sui quali viene fatto un trattamento antisdrucciolo, era stato causato dal troppo freddo, così avevano sentenziato i tecnici. Il deterioramento, in pochissime settimane dalla loro installazione, questa volta sarà sicuramente colpa del caldo. Se proprio ieri, in occasione dell'avanzamento dei lavori del cantiere delle paratie in piazza Cavour parlavamo anche delle abituali polemiche che accompagnano da 15 anni l'opera più discussa della storia urbanistica della città, va detto che questo problema rientra a tutto diritto nella categoria delle lamentele supportate da prove oggettive.

Sembra evidente che anche in questo tratto del nuovo lungolago di Como il rivestimento dei pannelli non abbia minimamente retto le "intemperie" nemmeno qualche mese. Insomma non c'è pace per un cantiere che sta mostrando, ben prima che sia finito, più di una magagna. Tutto questo senza che il sistema di protezione dalle esondazione sia naturalmente ancora entrato in funzione. Tante inaugurazioni ma anche tante false partenze.