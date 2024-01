A Naggio è ancora un Macello! Voltarelli, Tirlindana, Potage e molto altro ancora casa per casa

Non si può più dire che non succede niente sul lago d'inverno da quanto (nonostante lo stop) c'è IL Macello! che torna a Naggio (Grandola ed Uniti) con più musica, più case, più cibo, più festa. Il Macello - Musica in casa e cibo ai falò di Sant'Antonio per sopravvivere all’inverno Non c'erano luoghi dove trovarsi, ci si invitava a casa. Non c'era da mangiare, si faceva festa con il maiale. Non c'era il riscaldamento, si accendeva un falò. Ecco, Macello! è tutto questo con concerti in ogni casa. Per sopravvivere all'inverno.

Sabato 20 gennaio dalle 18:00 a Naggio, Grandola ed Uniti La case si aprono per ospitare concerti di amici vecchi e nuovi: I Potage di Sandro Sench Bianchi, I Tirlindana, KNKproject, Sergio Lattes, La Forma delle Nuvole. Ospite d'onore Peppe Voltarelli, che torna sul Lario dopo la magica serata dello scorso novembnre a Strade Blu, con La grande corsa verso Lupionòpolis.

Peppe Voltarelli

Peppe Voltarelli torna con La grande corsa verso Lupionòpolis, il nuovo album di inediti disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 maggio 2023 e pubblicato dall’etichetta discografica Visage Music. Si tratta del primo album di inediti ad otto anni dalla pubblicazione del fortunato “Voltarelli canta Profazio” e due anni dopo “Planetario”, entrambi lavori premiati con la Targa Tenco come miglior album interprete rispettivamente nel 2016 e nel 2021. Il cantautore calabrese presenta la sua nuova raccolta di canzoni registrata a New York da Marc Urselli (tre Grammy Award e collaborazioni con Nick Cave e Lou Reed) nello storico EastSide Sound di Manhattan e prodotta artisticamente e arrangiata dal pianista italiano di base a Los Angeles Simone Giuliani (al suo attivo produzioni con Andrea Bocelli e la London Symphony Orchestra).

Dopo essere stato pubblicato digitalmente lo scorso 26 maggio 2023 ed essersi posizionato 2º nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto, La grande corsa verso Lupionòpolis è arrivato inoltre in formato fisico. Una confezione speciale è stata infatti ideata e stampata dalla casa editrice Todo Modo Publishing in collaborazione con l’etichetta discografica Visage Music, formata da una sportina contenente il CD dell’album e un libro con i testi delle canzoni e dieci racconti inediti. Oltre che ai concerti (dove, come ulteriore omaggio, viene regalata una patata della Sila), la confezione speciale è ora acquistabile in rete.