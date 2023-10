Maltempo nel Comasco, esondazioni e piante cadute sulle auto in transito: 50 interventi in corso

Il maltempo ha colpito il Comasco e i vigili del fuoco sono all'opera con oltre 50 interventi per piante cadute e allagamenti, specialmente nella zona del canturino dove questa mattina il temporale ha causato molti danni. La Statale 36 nel tratto da Nibionno a Seregno, viaggiava a due corsie per l'acqua che invadeva completamente la terza. A Meda, la città brianzola al confine con Cabiate, è esondato il torrente e questo ha creato probelmi anche a chi viaggiava in treno perchè la linea Asso Milano è stata sospesa nel tratto da Mariano Comense a Meda.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 6.45 circa anche a Cassina Rizzardi lungo la via Risorgimento all'altezza del golf di Monticello per una macchina investita da una pianta caduta. Illeso il conducente.Traffico rallentato per le operazioni di soccorso. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Mozzate e la Croce Verde di Fino Mornasco.

A Como il lago è esondato( foto e video). Il traffico sul lungolago potrebbe essere interrotto. Articolo in aggiornamento.