Statale 36 allagata: si viaggia a due corsie fino a Seregno

I violenti temporali e le precipitazioni abbondanti delle scorse ore non hanno risparmiato la Brianza Comasca e la Statale 36 si è allagata proprio nel tratto che da Nibionno, passando per Arosio, arriva a Seregno (le foto sulla pagina Facebook Ss 36 - Valassina di Giuseppe Pizzutoli). Ci informano che al momento in questa tratta si viaggia su due corsie. È consigliata la massima prudenza. I temporali sono stati intensi in alcune zone del Comasco ma non in maniera omogenea. Come è la situazione nella vostra zona?

In aggiornamento.