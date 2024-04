Uomo di 31 anni travolto dal treno a Saronno: ritardi fino a 50 minuti e corse cancellate

Un uomo è stato investito da un treno tra le stazioni di Saronno e Rescaldina. Forti disagi alla circolazione ferroviaria Trenord con ritardi fino a 50 minuti dei convogli. Caos per i treni in arrivo dai laghi, da Novara e dal varesotto. Diversi i percorsi cancellati. Per tutte le info Trenord consiglia di monitorare lo stato dei treni dall'app e dal sito internet.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino di martedì 23 aprile. La vittima è un uomo di 31 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e due auto mediche che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco di Milano hanno inviato un mezzo per permettere la messa in sicurezza del tratto.

I rilievi sono affidati ai carabinieri di Saronno che dovranno chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

