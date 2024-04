Tragedia a Laglio, morto un uomo di 39 anni schiacciato dall'escavatore

Infortunio mortale sul lavoro oggi 23 aprile alle 10 del mattino in via Santa Laura a Laglio. Sono ancora da accertare le dinamiche per cui un 39enne al lavoro è rimasto schiacciato sotto un piccolo escavatore.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorsi del 118 in codice rosso con ambulanza e auto medica ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul posto dove è arrivato anche il personale di Ats Insubria. In aggiornamento.