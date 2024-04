Perché l'elicottero della polizia ha sorvolato per ore il lago di Como

Un rumore di sottofondo ha accompagnato per ore, domenica 21 aprile, i residenti di alcuni paesi affacciati sul lago di Como, soprattutto in zona Argegno. Sopra il Lario era infatti in sorvolo un elicottero della polizia di stato. In tanti si sono domandati il perché della lunga ispezione aerea. Il motivo per cui l'elicottero del gruppo Volo della polizia di Stato di Milano Malpensa ha sorvolato i cieli del Lario è stato spiegato dalla Questura. Era impegnato nell'osservare dall'alto eventuali criticità della Regina e nell'orientare al meglio il servizio che a terra vedeva l'impiego di altre 4 pattuglie. La "vista dall'alto" ha contribuito quindi agli sforzi di sicurezza sulla strada statale e nei dintorni, strada che, specie nei week end, può essere molto trafficata e con delle criticità.