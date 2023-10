Maltempo e esondazioni, treni sospesi tra Mariano Comense e Seveso

Il maltempo, preannunciato dalla protezione civile, ha creato disagi non solo per chi è auto, ma anche a chi si sposta in treno. Treni sospesi questa mattina 31 ottobre 2023 nella tratta tra Mariano Comense e Seveso. La Linea Asso- Seveso- Milano è quindi momentaneamente interrotta in quella tratta. Poco dopo le 6, Trenord ha comunicato che il maltempo ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria sulla Milano-Asso. Il torrente Tarò a Meda è esondato. In corso l’intervento dei tecnici del regolatore della circolazione ferroviaria”, fanno sapere da Trenord. I problemi sono peggiorati e le stazioni di Asso e Seveso sarebbero allagate, così come Meda. La linea al momento è completamente ferma.

A Como il lago in piazza Cavour è a un passo dall'esondazione e sono state montate le paratie mobili.

La situazione, come riportano i colleghi di MilanoToday, è critica anche nel capoluogo lombardo dove intorno alle 6, come comunicato dall'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli, il Seveso è esondato. L'acqua ha invaso le strade in zona Niguarda superando gli argini in via Valfurva, a Ca' Granda.