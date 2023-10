Blackout in Valfresca, il video dei cavi della corrente che "scoppiano"

Ieri sera, 30 ottobre, alle ore 20.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via 27 Maggio (Valfresca) per un cavo dell' Enel che a causa di un malfunzionamento si è incendiato creando scoppi e fumo. È intervenuta la squadra della sede centrale di via Valleggio, affiancata dai tecnici Enel per la messa in sicurezza e il ripristino dell'energia elettrica che ieri sera è stata momentaneamente disattivata. Questo il video che ci manda il nostro lettore Giacomo che si è trovato proprio davanti a questa scena. ll sovraccarico potrebbe essere stato provocato dalle forti piogge che imperversano già dai ieri pomeriggio.