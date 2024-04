Altro che primavera, nel Comasco (anche a quote basse) continua a nevicare: il video

Ieri Brunate si è svegliata imbiancata di neve, oggi 23 aprile continua a nevicare in alcune zone del Comasco come Pian del Tivano (950 metri d'altezza) e Castiglione d'Intelvi. Così anche le cime dei monti Lariani, come il Cornizzolo sono imbiancate. Questa volta non si tratta del fenomeno del Graupel (qui la spiegazione) ma di vera e propria neve. Come riportano gli esperti di 3bmeteo siamo entrati in una fase più tipicamente invernale.

Fase che, stando alle previsioni, continuerà con la sua instabilità anche nel lungo ponte del 25 aprile. Com'è la situazione dalle vostre parti?