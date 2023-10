Dalle ore 20.30 di oggi lunedì 30 ottobre i vigili del fuoco sono impegnati in via 27 Maggio (Valfresca) per un cavo Enel che a causa di un malfunzionamento si è incendiato creando scoppi e fumo. La squadra dellla sede centrale di via Valleggio è affiancata dai tecnici Enel per la messa in sicurezza e il ripristino dell'energia elettrica che è stata momentaneamente disattivata.