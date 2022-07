Il Patria è quasi in secca, l'appello di Silvia Zani

Era stato oggetto anche di promesse elettorali. Ma complice anche il livello bassissimo del lago di Como, la situazione per il vecchio e glorioso Patria, ormeggiato a Villa Olmo, è sempre più delicata. Al punto che Silvia Zani ha fatto un appello attraverso la pagine del gruppo Facebook Sei di Como se

"Attenzione, il Patria è quasi in secca. Settimana prossima non sono previste piogge. Chi di dovere non si potrebbe attivare per spostarlo e metterlo in sicurezza? Io non ne capisco nulla, mi dà l'idea che forse è già troppo tardi. O forse cosi e' in sicurezza ma mi piacerebbe avere risposte certe. Forza gruppo facciamoci sentire. Taggo anche le testate giornalistiche, che possono aiutarmi a condividere questo appello".

Ricordiamo che il Patria è di proprietà dell’Amministrazione Provinciale ma attualmente in concessione alla società privata The Lake of Como Steamship Company, la quale non può però provvedere alla sua manutenzione a causa delle note vicessitudini burocratiche e nonostante gli oltre tre milioni di euro pronti per il suo nuovo recupero. Sulla questione era intervenuto nei mesi scorsi anche l'onorevole Alessio Butti attraverso una interrogazione parlamentare.