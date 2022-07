Siccità, il lago di Como e gli altri: la situazione attuale

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha descritto, durante la riunione di oggi 13 luglio sull'allarme siccità che sta colpendo anche la nostra regione, le azioni messe in campo in dettaglio e la fotografia, lago per lago.

Lago di Como - Il livello attuale del Lago di Como è - 38,2 cm (riempimento in % = 1,2% - 1 cm di lago = 1,4 milioni di metri cubi d'acqua). Erogazione attuale: 111,60 m3/s che, dedotto il DMV di 11 m3/s (derogato) corrispondono al soddisfacimento del 46% delle derivazioni irrigue.

Se non piove si prevede di poter mantenere l'erogazione fino al 25 luglio, poi si prevede che il lago si troverà al livello minimo e l'erogazione nel Ticino sarà dipendente dagli afflussi provenienti da monte.

Sono stati raggiunti 3 accordi volontari con i gestori idroelettrici della Valtellina-Valchiavenna (A2A, Edion e Enel): 16 giugno per 10 gg per garantire un deflusso verso il lago di circa 3,7-4 milioni di metri cubi al giorno (esclusi in WE) che corrispondono a una portata in ingresso di circa 40 m3/s

27 giugno l'accordo è stato garantito per altri 10 giorni; 8 luglio è stato acquisita la disponibilità per garantire almeno per altri 10 giorni 5,7 milioni di metri cubi al giorno (anche con riattivazione impianto Enel in manutenzione).

Lago Maggiore - Il livello attuale del Lago Maggiore è - 6,2 cm (riempimento in percentuale = 23,8; 1 cm di lago = 2,1 milioni di metri cubi d'acqua). Erogazione attuale: 142,00 m3/s che, dedotto il DMV di 17 m3/s (non derogato) corrispondono al soddisfacimento del 54% delle derivazioni irrigue. Se non piove si prevede di poter mantenere l'erogazione fino al 25 luglio, poi si prevede che il lago si troverà al livello minimo e l'erogazione nel Ticino sarà dipendente dagli afflussi provenienti da monte (Val d'Ossola e Svizzera)

Lago D'Iseo - Il livello attuale del Lago d'Iseo è di - 22,3 cm (riempimento in % = 5,7% - 1 cm di lago = 600.000 metri cubi d'acqua)

Erogazione attuale: 34,80 m3/s che, dedotto il DMV di 3,5 m3/s (derogato) corrispondono al soddisfacimento del 41% delle derivazioni irrigue.

Se non piove si prevede di poter mantenere l'erogazione fino al 25 luglio, poi si prevede che il lago si troverà al livello minimo e l'erogazione nel Ticino sarà dipendente dagli afflussi provenienti da monte.

Lago di Garda - Il livello attuale del Lago di Garda è: - 53,2 cm (riempimento in percentuale = 41%) 1 cm di lago = 3,2 milioni di metri cubi d'acqua). Erogazione attuale: 70 m3/s che, dedotto il DMV di 6 m3/s (non derogato) corrispondono al soddisfacimento del 100% delle derivazioni irrigue, viene inoltre erogato un plus per il fiume Po.

Si proseguirà fino a fine stagione irrigua.

Lago D'Idro - Il livello attuale del Lago d'Idro, Fiume Chiese è di 366,91 (riempimento in % = -8,7% (si sta svuotando il lago sotto il livello minimo) - 1 cm di lago = 104.000 metri cubi d'acqua.

Erogazione attuale: 17,50 m3/s che, dedotto il DMV di 2,5 m3/s (non derogato) corrispondono al soddisfacimento del 58 % delle derivazioni irrigue. Accordo con la provincia di Trento al fine di garantire l'irrigazione.