Riso al pesce persico, le migliori trattorie del lago di Como e di Pusiano

Insieme alla polenta coi missoltini, Il risotto al pesce persico è uno dei piatti tipico dei nostri laghi. Il pesce persico, un pesce dalla carne tenera e delicata, è preda ambita dei pescatori, abita i laghi di Como e Pusiano e in tutti i piccolo laghi della brianza. Il riso al pesce persico è un primo piatto delizioso e raffinato, capace di unire la prelibatezza del pesce del lago alla tradizione regionale del risotto. È una ricetta semplice e ricca allo stesso tempo, la cui origine è molto antica e si fa risalire a quando il riso, insieme agli altri ingredienti della ricetta, cioè burro e aglio, erano tra i pochi a essere a disposizione dei contadini.

La tradizione del lago fa propria la seconda ricetta chiamandola “riso al persico in cagnone”. Il nome deriva dal dialetto lombardo “Cagnun” che significava larva d’insetto ed è dovuto dalla particolare forma che il riso tende ad assumere una volta cotto. Ad oggi esistono molte varianti e viene cucinato in diversi modi. La ricetta originaria racconta che il riso non deve essere mantecato (quindi non realizzato con un risotto), ma semplicemente bollito in acqua salata. Il persico invece non deve essere panato, ma solamente fritto per qualche istante nell’olio. E allora iniziamo proprio da una delle trattorie più amati e storici del lago di Como ligio all'antica ricetta con il riso biaanco al burro.

